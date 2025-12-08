  1. Anasayfa
Gözaltında rahatsızlanan Ahmet Çakar operasyon geçirdi

Güncelleme:

Bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan Ahmet Çakar'a anjiyo yapıldı.

"Futbolda bahis" soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan futbol yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar, rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.

Çakar’a tedavi gördüğü İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde anjiyo yapıldığı belirtildi.

Çakar’ın durumu doktorlar tarafından izlenirken tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul merkezli 16 ilde 'bahis ve şike' soruşturması kapsamında yürütülen ikinci dalga operasyonda futbolcu, hakem ve bazı kulüp yetkililerinin de aralarında bulunduğu 38 kişi gözaltına alınmıştı.

Gözaltında bulunan Ahmet Çakar, dün rahatsızlandı. Kendisini iyi hissetmediğini söyleyen Çakar, kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

İHA

