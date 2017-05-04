Soner Demirtaş Avrupa şampiyonu !

Sırbistan'ın Novi Sad kentinde düzenlenen şampiyonada Soner, finalde Azerbaycanlı Murad Suleymanov ile karşılaştı. Mücadelenin ilk periyodu 2-0 geride kapatmasına rağmen minderden 6-4 galip ayrılan Soner, üst üste ikinci kez altın madalya kazandı.



Türkiye, Avrupa Güreş Şampiyonası'nın üçüncü gün sonunda 3 altın ve 2 bronz madalyaya ulaştı.



Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil ve kadınlarda müsabakalar yarın sona erecek.

AKİF ÇAĞATAY KILIÇ'TAN TEBRİK TELEFONU

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Soner Demirtaş'ı telefonla arayarak tebrik etti.