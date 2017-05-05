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  5. 05 Mayıs 2017 22:46

Taha Akgül Avrupa şampiyonu

Taha Akgül, Avrupa şampiyonu oldu. Avrupa Şampiyonası'nda, 125 kilo serbestte mücadele eden Taha Akgül, altın madalya kazandı.

Taha Akgül Avrupa şampiyonu
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Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 125 kiloda Taha Akgül, finalde Azerbaycanlı Jamaladdin Magomedov'u 8-2 yenerek altın madalya kazandı.

Sırbistan'ın Novi Sad kentinde düzenlenen organizasyonda olimpiyat şampiyonu milli güreşçi, serbest stil 125 kilo finalinde Azerbaycanlı Jamaladdin Magomedov ile karşılaştı.

Spens Salonu'nda yapılan günün son müsabakasında henüz 1,5 dakika dolmadan 6-0 öne geçen Taha, Azerbaycanlı rakibini 8-2 mağlup ederek altın madalyaya uzandı.

Ayak tarak kemiğindeki sakatlığa rağmen organizasyona katılan milli sporcu, kariyerindeki 5. Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Taha Akgül, milli takım antrenörü Abdullah Çakmar ile müsabakanın ardından minderde Türk bayrağıyla şampiyonluk turu attı.

2016 Rio Olimpiyatları'nda Türkiye'ye tek altın madalyayı kazandıran isim olan Taha, ilk maçında Ukraynalı Danylo Kartavyi'yi 9-2, çeyrek finalde de Gürcü Geno Petriashvili'yi 14-4 yenmişti.

Gürcü rakibinden geçen yılın rövanşını alan Taha, yarı finalde de Macar Daniel Ligeti'yi 5-0'lık skorla geçmişti.

Taha Akgül'ün birincilik kürsüsüne çıktığı bu kiloda, bronz madalyalar ise Petriashvili ve Ermeni Levan Berianidze'ye gitti.

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