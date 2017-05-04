Yasemin Adar Avrupa şampiyonu

Sırbistan'ın Novi Sad kentinde düzenlenen organizasyonun üçüncü gününde milli güreşçi, finalde bu yıl 23 yaş altında Avrupa şampiyonu olan Macar Zsanett Nemeth ile karşılaştı.

Macar rakibini 10-0 teknik üstünlükle yenen Yasemin, üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Milli sporcu, geçen yıl Letonya'nın başkenti Riga'da düzenlenen organizasyonda, Türkiye'ye Avrupa şampiyonalarında kadınlarda ilk altın madalyayı kazandırmıştı.

Elemelerde Belaruslu Vasilisa Marzaliuk'u mağlup eden Yasemin Adar, çeyrek finalde son finalist Rus sporcu Alena Starodubtseva'yı 10-0 teknik üstünlükle geçmişti. Türk sporcu, yarı finalde de Estonyalı Epp Mae'yi 5-4 yenmişti.

Yasemin'in birincilik kürsüsüne çıktığı kadınlar 75 kiloda, bronz madalyalar ise Moldova'dan Svetlana Saenko ve Estonya'dan Epp Mae'ye gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Avrupa şampiyonu olan Yasemin Adar'ı tebrik etti.

Müsabakanın ardından Yasemin ile telefonla görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Avrupa şampiyonluğundan dolayı tebriklerini iletti.

Kadınlar 55 kiloda madalyalar dağıtıldı

Milli güreşçi Bediha Gün'ün ilk maçında elendiği kadınlar 55 kiloda da madalyalar sahibini buldu.

Bu sıklette Bulgar Bilyana Zhivkova Dudova Avrupa şampiyonu olurken, Belaruslu Katsiaryna Hanchar Yanushkevich gümüş madalyada kaldı. Azerbaycan'dan Alyona Kolesnik ve Fransız Mathilde Helene Riviere ise üçüncü sırada yer aldı.