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  3. Ünlü hakem forma giyip maça gitti! Sosyal medya yıkılıyor

Hakem Mete Kalkavan formasını giyip, maça gitti!

Hakem Mete Kalkavan formasını giyip, maça gitti!

Süper Lig hakemlerinden Mete Kalkavan, Anadolu Efes-Galatasaray maçını Anadolu Efes formasıyla tribünden izledi. Kalkavan'ın görüntüsü sosyal medyayı salladı.

Süper Lig hakemlerinden Mete Kalkavan, Anadolu Efes'in Galatasaray'ı 77-68 yendiği maçı Anadolu Efes formasıyla tribünden izledi.

beIN Sports ekranlarına gelen görüntüyü sosyal medya hesabında paylaşan Melis Kalkavan Erdoğan (Mete Kalkavan'ın kız kardeşi) "Ekranda karşıma çıkan büyük sürpriz. Minicik yeğenlerim onlara aldığım, mor vem Atatürklü formalar ile Samsunspor'uma tribünden destek veriyorlar. Biz Atatürklü armaya aşık, Samsunspor taraftarı evlatlar yetiştiriyoruz. Gurur duydum onlarla." şeklinde bir paylaşım yaptı.

Kalkavan Anadolu Efes forması giyerken, oğlunun üzerindeki Samsunspor forması dikkat çekti. Söz konusu fotoğraf sosyal medyada olay oldu.

 

Etiketler mete kalkavan hakem anadolu efes galatasaray
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