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  3. 30 Temmuz 2020 11:50

Halı sahalar 4 Ağustos'ta açılıyor

Halı Saha Futbol Federasyonu, koronavirüs tedbirleri kapsamında 5 aydır kapalı olan halı sahaların 4 Ağustos'ta açılacağını duyurdu.

Halı sahalar 4 Ağustos'ta açılıyor
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Halı Saha Futbol Federasyonu (HFF), tesislerin 4 Ağustos'ta yeniden faaliyete başlayacağını duyurdu.

HFF'den yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle 5 aydır kapalı olan halı sahalar, Gençlik ve Spor Bakanlığının yayımladığı genelge doğrultusunda 4 Ağustos'tan itibaren faaliyetlerine başlayabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen HFF Başkanı Bahadır Bulut, "Bu süreçte yanlarında olduğumuz için teşekkür eden birçok halı saha işletmecisine asıl biz teşekkür ederiz. Biz görevimizi yaptık" ifadelerini kullandı.

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