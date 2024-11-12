Icardi'ye şok üstüne şok yaşatan Wanda Nara'dan olay İtiraf

Galatasaray'ın Tottenham ile karşılaştığı mücadelede ciddi bir sakatlık geçirerek sezonu kapatan Mauro Icardi'nin eski eşi Wanda Nara'dan tepki çeken paylaşımının ardından şimdi de dikkat çeken bir itirafla gündemde.

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Tottenham maçında ciddi bir sakatlık geçirerek sezonu kapatmış, eski eşi Wanda Nara ise aynı anlarda Arjantin'de eğlenirkenki görüntülerini paylaşmıştı.

Yapılan kontrollerde, sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı tespit edilen Icardi, ameliyat masasına yatacak ve sezonun geri kalanında forma giyemeyecek.

Icardi’nin sakatlık haberi gündemdeyken, Wanda Nara’nın Arjantin’de eğlenirken çekilen görüntüleri gündeme bomba gibi düşmüştü.

Galatasaray taraftarlarının da büyük tepki gösterdiği eski yengeleri Wanda Nara Arjantin basınına verdiği röportajda Mauro Icardi hakkında dikkat çeken bir itirafta bulundu.

Icardi'yi Arjantin'e getirmek istediğini ancak bir türlü bunu başaramadığını belirten Wanda Nara "Icardi'yi transfer döneminde Arjantin'e götürmek istedim, ama gelmedi. Galatasaray'ını bana tercih etti" açıklaması yaptı.