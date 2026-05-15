Inter Şampiyonluğu Türkçe şarkıyla kutladı: Barella’dan Demet Akalın şov!

İtalya Kupası finalinde Lazio'yu 1-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Inter'de kutlamalara Türk kültürü damga vurdu. İtalyan yıldız Nicolò Barella, zafer sevincini Demet Akalın'ın "Yerinde Dur" şarkısıyla dans ederek yaşadı. Kaptan Hakan Çalhanoğlu'nun sosyal medyada paylaştığı o anlar kısa sürede viral oldu.

Hakan Çalhanoğlu Türk Kültürünü Takıma Taşıyor

Hakan Çalhanoğlu, daha önce de Inter forması giyen birçok oyuncuya Türk müziğini tanıtmasıyla gündeme gelmişti. Milli yıldızımız, daha önce Marko Arnautović'e Sıla'nın 'Kafa' ve Gülşen'in 'Of Of' şarkıları başta olmak üzere birçok Türkçe eseri öğretmiş ve bu anlar futbol dünyasında büyük ilgi uyandırmıştı.

Lazio karşısında alınan 1-0'lık galibiyetin ardından gelen bu son kutlama, Inter soyunma odasındaki samimi ortamı ve Çalhanoğlu'nun kültürel etkisini bir kez daha gözler önüne serdi. İtalyan yıldız Barella'nın Türkçe şarkı performansı, Türk futbolseverler tarafından da takdirle karşılandı.