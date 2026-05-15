  3. Inter Şampiyonluğu Türkçe şarkıyla kutladı: Barella’dan Demet Akalın şov!

İtalya Kupası finalinde Lazio'yu 1-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Inter'de kutlamalara Türk kültürü damga vurdu. İtalyan yıldız Nicolò Barella, zafer sevincini Demet Akalın'ın "Yerinde Dur" şarkısıyla dans ederek yaşadı. Kaptan Hakan Çalhanoğlu'nun sosyal medyada paylaştığı o anlar kısa sürede viral oldu.

İtalyan devi Inter, İtalya Kupası finalinde rakibi Lazio'yu 1-0 mağlup ederek büyük bir zafere imza attı. Şampiyonluk kutlamalarına ise milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu ve takım arkadaşı Nicolò Barella’nın Türkçe şarkı eşliğindeki eğlenceli anları damga vurdu.

Siyah-mavililerin İtalyan orta saha oyuncusu Nicolò Barella, kupa zaferinin ardından Demet Akalın'ın sevilen 'Yerinde dur' şarkısıyla dans ederek şampiyonluğu kutladı. A Milli Takımımızın da kaptanlığını yürüten Hakan Çalhanoğlu, takım arkadaşının bu sempatik hallerini kayda alarak sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Görüntüler kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alarak viral oldu.

Hakan Çalhanoğlu Türk Kültürünü Takıma Taşıyor

Hakan Çalhanoğlu, daha önce de Inter forması giyen birçok oyuncuya Türk müziğini tanıtmasıyla gündeme gelmişti. Milli yıldızımız, daha önce Marko Arnautović'e Sıla'nın 'Kafa' ve Gülşen'in 'Of Of' şarkıları başta olmak üzere birçok Türkçe eseri öğretmiş ve bu anlar futbol dünyasında büyük ilgi uyandırmıştı.

Lazio karşısında alınan 1-0'lık galibiyetin ardından gelen bu son kutlama, Inter soyunma odasındaki samimi ortamı ve Çalhanoğlu'nun kültürel etkisini bir kez daha gözler önüne serdi. İtalyan yıldız Barella'nın Türkçe şarkı performansı, Türk futbolseverler tarafından da takdirle karşılandı.

