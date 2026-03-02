  1. Anasayfa
  İran İsrail'in kalbini vurdu... Şehirden dumanlar yükseliyor, çok sayıda yaralı var!

İran ile İsrail arasındaki gerilim yerini doğrudan saldırılara bıraktı. İran tarafından fırlatılan balistik füzelerden biri İsrail’in Beerşeba kentindeki yerleşim yerine isabet etti.

Orta Doğu’da tansiyon kontrol edilemez bir noktaya ulaştı. İran’ın İsrail’e yönelik başlattığı yeni saldırı dalgasında, balistik füzeler doğrudan sivil yerleşim birimlerini hedef aldı.

Beerşeba’da Yerleşim Yeri Vuruldu İran’dan fırlatılan balistik füzelerin hedefi olan İsrail'in Beerşeba kentinde büyük bir patlama meydana geldi. İsrail acil durum servisi Magen David Adom (MDA) tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, bir füzenin doğrudan yerleşim yerine isabet etmesi sonucu 15 kişi yaralandı. Yaralılar bölgedeki hastanelere sevk edilirken, sağlık durumlarına ilişkin detaylı incelemeler sürüyor.

Yeni Saldırı Dalgası Bekleniyor

Öte yandan İran'ın saldırılarının sadece Beerşeba ile sınırlı kalmayabileceği, İsrail genelinde hava savunma sistemlerinin en üst alarm seviyesine getirildiği bildirildi. İsrail ordusu (IDF), halka sığınaklara yakın durmaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

Bölgedeki Son Durum

Saldırı sonrası Beerşeba'da maddi hasarın boyutu gün ağarınca daha net ortaya çıkacakken, İran kanadından saldırının "meşru müdafaa" kapsamında yapıldığına dair ilk açıklamalar gelmeye başladı. Bölgedeki askeri hareketliliği ve olası misilleme senaryolarını canlı blog sayfamızdan takip edebilirsiniz.

