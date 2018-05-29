İşte Inter'in Nagatomo için istediği ücret !

Galatasaray'da Cumartesi günü yapılan seçimli genel kurulda rakiplerine fark atarak yeniden başkan seçilen Mustafa Cengiz, teknik direktör Fatih Terim’in listesi doğrultusunda transfer çalışmalarına başladı. Cengiz’in hedefindeki ilk iki isim Emre Mor ve Yuto Nagatomo… Devre arasında Inter’den kiralanan ve gösterdiği performansla 21.şampiyonluğa önemli katkılarda bulunan Japon oyuncu, taraftarın da gözdesi haline gelmişti. Cengiz, Yuto’yu alarak taraftara seçim hediyesi verecek.

INTER 5 MİLYON EURO İSTİYOR

Şampiyonluk kutlamalarının ardından Galatasaray’da kalmak istediğini açıklayan Yuto Nagatomo için kulübü Inter’le pazarlıklar önümüzdeki haftadan itibaren başlayacak. İtalyan basınına yansıyan haberlere göre Mavi-Siyahlılar, Japon oyuncu için 5 milyon euro talep ediyor. Ancak FFP konusunda sıkıntılı olan Galatasaray’ın Inter’e 3 milyon euro önermeyi düşündüğü biliniyor. İki kulüp arasında yapılacak olan pazarlıkların ardından transferin sonuçlanması bekleniyor.

MİLLİ YILDIZ KİRALANACAK

Cengiz'in taraftara olan hediyesi sadece Yuto Nagatomo’yla sınırlı kalmayacak. Milli takımda Fatih Terim’in prensi olan ve bu sezon Celta Vigo’da yaşadığı sorunlar nedeniyle İspanya’dan ayrılamaya karar veren Emre Mor da başkanın ikinci hediyesi olacak. La Liga ekibiyle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan 20 yaşındaki oyuncuyu kiralamak için teklif yapılacak. Şartların oluşması halinde iki oyuncu da Ramazan Bayramı’ndan sonra Sarı-Kırmızılı kulübe imzayı atacak.