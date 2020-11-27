Koronavirüse yakalanan Yılmaz Vural'dan kötü haber

Teknik direktör Yılmaz Vural (67), Covid-19 sebebiyle hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakımda tedavi altına alındı. Vural, geçtiğimiz Haziran ayında da corona virüse yakalanmıştı.

Tecrübeli teknik direktör Yılmaz Vural geçtiğimiz günlerde sağlık sorunları nedeniyle Kadıköy Acıbadem Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

YOĞUN BAKIMA KALDIRILDI

Daha önce de koronavirüse yakalanan ve hastalığı atlatan Vural'ın yeniden Kovid-19 testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Deneyimli hocanın sağlık durumunun kötü olduğu ve yoğun bakıma kaldırıldığı bilgisine ulaşıldı.

Tecrübeli hoca en son Akhisar'ı çalıştırmış ve görevinden ağustos ayında ayrılmıştı.