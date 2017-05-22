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  4. 22 Mayıs 2017 19:38

Acun Ilıcalı'dan Persie'ye şok sözler

Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Robin van Persie'nin Survivır programında zorlanacağını söyledi.

Acun Ilıcalı'dan Persie'ye şok sözler
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Fenerbahçe'de performansı ile hayal kırıklığı yaratan Hollandalı golcü Robin van Persie Survivor'da yarışabilir mi? Sorusuna Acun Ilıcalı'dan ilginç bir cevap geldi. Ilıcalı, Van Persie'nin hem boyu hem de temposuyla Survivor'da zorlanacağını ileri sürdü.

SNEIJDER OLUR, VAN PERSIE OLMAZ

Beyaz Futbol'a telefonla bağlanan Acun Ilıcalı Galatasaray'ın yaldızı Sneijder ile ilgili övgü dolu sözler kullandı. Sneijder ile yakın dost olduğunu belirten Acun "Sneijder yakın arkadaşım, son dönemde tekrar güzel goller attı. Kendisi çok kaliteli bir futbolcu. Önemli maçlarda önemli golleri var. Sneijder Survivor'da başarılı olur. Ama Van Persie için ayrı şeyleri söylememem. Onun başarılı olması zor" şeklinde konuştu.

ATIBA DA ZORLANIR

Atiba Hutchinson survivorda başarılı olur mu? Sorusuna da cevap veren Ilıcalı "Onun da boyu uzun. Olmaz. Boydan kurtarmıyor. Parkurlarda Atiba da çok zorlanır" ifadesini kullandı.

Acun Ilıcalı'nın Galatasaraylı Wesley Sneijder ile yakın dost olduğu biliniyor.

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