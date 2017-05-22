Acun Ilıcalı'dan Persie'ye şok sözler

Fenerbahçe'de performansı ile hayal kırıklığı yaratan Hollandalı golcü Robin van Persie Survivor'da yarışabilir mi? Sorusuna Acun Ilıcalı'dan ilginç bir cevap geldi. Ilıcalı, Van Persie'nin hem boyu hem de temposuyla Survivor'da zorlanacağını ileri sürdü.



SNEIJDER OLUR, VAN PERSIE OLMAZ



Beyaz Futbol'a telefonla bağlanan Acun Ilıcalı Galatasaray'ın yaldızı Sneijder ile ilgili övgü dolu sözler kullandı. Sneijder ile yakın dost olduğunu belirten Acun "Sneijder yakın arkadaşım, son dönemde tekrar güzel goller attı. Kendisi çok kaliteli bir futbolcu. Önemli maçlarda önemli golleri var. Sneijder Survivor'da başarılı olur. Ama Van Persie için ayrı şeyleri söylememem. Onun başarılı olması zor" şeklinde konuştu.



ATIBA DA ZORLANIR



Atiba Hutchinson survivorda başarılı olur mu? Sorusuna da cevap veren Ilıcalı "Onun da boyu uzun. Olmaz. Boydan kurtarmıyor. Parkurlarda Atiba da çok zorlanır" ifadesini kullandı.



Acun Ilıcalı'nın Galatasaraylı Wesley Sneijder ile yakın dost olduğu biliniyor.