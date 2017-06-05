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  4. 05 Haziran 2017 16:24

Adebayor ile Meryem Uzerli takipleşti

Meryem Uzerli ile Başakşehir'in dünyaca ünlü yıldız futbolcusu Emmanuel Adebayor, sosyal medyada birbirlerini takibe aldı.

Adebayor ile Meryem Uzerli takipleşti
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Mediol Başakşehir’in dünyaca tanınan golcüsü Emmanuel Adebayor ile güzel oyuncu Meryem Uzerli'nin birbirlerini kısa süre aralıkla Instagram'da takibe alması dikkatlerden kaçmadı.

Önce Adebayor, Uzerli'yi takibe aldı. Uzerli'nin de takibe takiple karşılık vermesi gecikmedi. Dünyanın sayılı kulüplerinde top koşturan Adebayor, Instagram hesabında sadece 6 kişiyi takip ediyor ve bunlardan birisi Meryem Uzerli…

33 yaşındaki Togolu oyuncu, Başakşehir spor Kulübü'nden yıllık 4 buçuk milyon Euro kazanıyor. İkilinin birbirlerini sosyal medya hesabından takibe alması akıllara “Yeni bir aşk mı doğuyor? sorusunu getirdi.

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