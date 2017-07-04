Antonella’nın eski sevgilisinden ilginç sözler

Aynı şehirde büyüyüp tanıştıkları için Messi ile eşi Antonella’nın ilişkisinin daha eski olduğu sanılsa da aslında çiftin ilişkisi 10 yıl önce başladı. 2007 yılından önce Antonella Roccuzzo’nun bir başkasıyla ilişkisi vardı.

Messi 9 yaşındayken tanıştığı 8 yaşındaki Antonella’ya bir mektup yazıp, “Bir gün sevgili olacağız” demişti ancak küçük yaşlarda Barcelona’da oynamak için İspanya’ya taşındığı için ikili uzun yıllar görüşemedi, ilişkileri platonikti. Ayrı oldukları o dönemde Antonella’nın başka bir sevgilisi oldu. Ancak Messi’nin Arjantin’e geldiği bir dönemde Antonella sevgilisinden ayrıldı.

Antonella’nın eski sevgilisi, bu ayrılık ile ilgili sorulara ilginç bir tepki verecekti: “Beni terk etti ama en azından yaşlı bir adam için terk etmedi. Beni en azından Messi için terk etti…”