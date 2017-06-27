Arda Turan ile Aslıhan Doğan dudak dudağa...

Geçen günlerde eski sevgilisi Aslıhan Doğan ile barıştığını sosyal medyadan duyuran Arda Turan, sevgilisi ile birlikte gözde tatil mekanı Mikonos'ta görüntülendi.

MÜZİĞİN RİTMİNE KAPILDILAR

Özellikle son yıllarda Türk tatilcilerin gözde mekanlarından olan Mikonos'ta bir otelde konaklayan Arda Turan ile Aslıhan Doğan pistte müzik eşliğinde dans ederek eğlendi.

DANS EDERKEN ÖPÜŞTÜLER

Hürriyet'in haberine göre, o anlarda aşka gelen Arda Turan ile Aslıhan Doğan dans ederken birbirlerine sarılarak öpüştü. Türk tatilciler, Arda Turan ile sevgilisinin o anlarını fotoğrafladı.

İkili böyle görüntülendi;



