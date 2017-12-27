Arda Turan ve Aslıhan Doğan yeniden bir arada

Futbolcu Arda Turan ile Aslıhan Doğan 2.5 yıllık ilişkilerinde 4 kez ayrılıp 3 defa barışmıştı.

En son geçen Ekim'de aşka devam kararı alan sevgililer önceki gün Zincirlikuyu Zorlu Center'daydı. El ele alışveriş yaptılar, yemek yediler. Yemek sonrası ise bir mağazaya uğrayıp birbirlerine hediye alan Arda Turan ile Aslıhan Doğan’a Oğulcan Engin eşlik etti.

‘GÜZEL BİR AİLE POZU ÇEKİN ARKADAŞLAR’

Sevgilisi ve arkadaşıyla muhabirlere poz veren Arda Turan'ın, “Güzel bir aile pozu çekin arkadaşlar” sözleri dikkat çekti. Sinema katına inen üçlü, Gülse Birsel'in yazıp oynadığı ‘Aile Arasında' filmini izledi.

Öte yandan Arda Turan’ın Beşiktaş’a geleceği konuşulanlar arasındaydı. Ancak geçen günlerde Arda Turan’ın menajeri şöyle bir açıklama yaptı: ‘5 gündür tatildeyim. Olaylardan haberim var. Ne ben, ne de Arda Turan Beşiktaş ile hiçbir şekilde görüşmedik.’