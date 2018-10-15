Arda Turan'a 12,5 yıl hapis istemi !

Futbolcu Arda Turan hakkında, "Cinsel Taciz", "Ruhsatsız silah bulundurmak", "Genel Güvenliği Kasten Tehliye Sokmak" ve "Kasten Yaralama" suçmalarıyla dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı hazırladığı iddianamede Arda Turan için 12,5 yıl, kavga ettiği şarkıcı Berkay hakkında ise 2 yıla kadar hapis cezası istedi.

Başakşehir'den açıklama

Konuyla ilgili Başakşehir Kulübü'nden açıklama geldi. Açıklamada, "Başakşehir Yönetim Kurulu, bu akşam saat 19.30’da Arda Turan ile alakalı bir toplantı gerçekleştirecek. Konuyla ilgili açıklama, yarın gün içerisinde yazılı yapılacak" denildi.