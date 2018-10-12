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  4. 12 Ekim 2018 13:28

Burak Yılmaz'dan Arda Turan açıklaması

Şarkıcı Berkay ile yaşadığı kavganın ardından Arda Turan'a sahip çıkan tek isim Burak Yılmaz oldu.

Burak Yılmaz'dan Arda Turan açıklaması
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Burak Yılmaz ile Emre Belözoğlu, Etiler'deki bir kebapçıda bir araya geldi.

İki ünlü futbolcu, mekanın çıkışında Arda Turan ile ilgili yöneltilen sorulara yanıt verdi.

"TABİİ Kİ YANINDAYIM"
Burak Yılmaz, "Arda benim en yakın arkadaşım, tabii ki bu süreçte onun yanında olacağım. Bütün gün beraberdik, sonrasında da sürekli telefonda konuştuk" diye konuştu.

EMRE KONUŞMAK İSTEMEDİ
Emre Belözoğlu, ise Burak Yılmaz gibi Arda Turan'a destek çıkmadı.

 Belözoğlu, "Arda benim arkadaşım, bu konu hakkında konuşmak istemiyorum"diyerek lüks aracına bindi.

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