Burak Yılmaz'ın kaza yaptığı geceden yeni görüntüler çıktı

Ünlü futbolcu Burak Yılmaz, geçtiğimiz ay Sarıyer’de 34 ET 0056 plakalı lüks spor otomobiliyle takla atarak trafik kazası geçirmiş ve ölümden dönmüştü. Kazaya ilişkin detaylar ortaya çıkmaya devam ederken Burak Yılmaz ölümden döndüğü kazadan önce Acun Ilıcalı ve eşi Şeyma Subaşı ile bir restoranda karşılaştı.

Bir süre sonra ise Galatasaraylı futbolcu Selçuk İnan ve futbolcu Olcan Adın da gelerek sohbete dahil oldu. Neşeli bir ortamda geçen sohbet sonrasında Burak Yılmaz aracına binerek Acun Ilıcalı’nın yanından ayrıldı. Burak Yılmaz’ın kazadan önce Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı ile yaptığı sohbet ise çevrede bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.

Öte yandan Burak Yılmaz'ın kaza sonrası olay yerini terk etmesinin ardından alkollü olduğu iddiaları ortaya atılmıştı.

Burak Yılmaz'ın kaza görüntüleri ortaya çıktı !

Burak Yılmaz’ın olay yerinden ayrılırken görüntüleri ortaya çıktı