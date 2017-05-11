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  4. 11 Mayıs 2017 17:02

David Beckham film yıldızı oldu

Futbolu bırakan dünya yıldızı David Beckham, Kral Arthur Filmi'nde rol aldı. İngiliz futbolcu gösterdiği performansla büyük beğeni topladı.

David Beckham film yıldızı oldu
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Eski futbolcu David Beckham film sektörüne atıldı. Yakında vizyona girecek olan Kral Arthur: Kılıç Efsanesi Filmi’nde rol alan İngiliz yıldız gayet başarılı bir performans ortaya koydu.

Filmin yönetmeni Guy Ritchie, Beckham’ın kamera önünde gayet başarılı olduğunu ve bir oyuncu olarak iyi bir potansiyel taşıdığını ifade etti.

Beckham ise, “İnsanların bu filmi severceğini düşünüyorum. Filmde içinde komedi olan birkaç sürpriz de olacak” diye konuştu.

Filmin fragmanı yayınlandı. ABD’de ve birkaç ülkede yeni vizyona giren filmin Türkiye’de yayınlanış tarihi 12 Mayıs olarak gösteriliyor.

AMK Gazetesi

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