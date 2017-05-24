Demet Akalın'dan kağıt toplayıcı şampiyona destek

Yalova'da karton toplayarak ailesinin geçimine katkıda bulunan, karma dövüş sanatları Dünya Şampiyonu 18 yaşındaki Kadir Dalkıran'a Demet Akalın'dan destek geldi.

Dalkıran'ın haberini izleyen şarkıcı, devreye eşi Okan Kurt'u soktu. Evde çocukla ilgilendiği için buluşmaya gidemeyen Akalın, görüntülü katıldığı konuşmada "Bundan sonra Kadir'in arkasındayız" diyerek yanında olacağını dile getirdi.

Şampiyonun mütevazılığı, efendiliği, azmi ve başarısından çok etkilendiğini söyleyen şarkıcı, zaman kaybetmeden geçim sıkıntısı çeken Dalkıran'a yardım elini uzattı.

Sponsorluk konusunda da zorluklar yaşayan sporcunun iki yıllık ev kirasını ödeyen Akalın, "Başka ihtiyaçları varmış, onları da hallettik. Ona ablalık yaptım. Seneye tekrar yanıma gelsin, destek olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.