Erol Köse Arda Turan'a ateş püskürdü !

Futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay, dün sabaha kadar Emirgan'daki Gizli Kalsın'da eğlendi. Hava almaya çıkan ikili, mekan önünde tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüştü ve yumruklar havada uçuştu. İddiaya göre Arda Turan'ın şarkıcı Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin'e sarkıntılık ettiği kavganın ise bu yüzden çıktığı söylendi.

TEPKİLER GELMEYE BAŞLADI

Gündemi sarsan olayın ardından ünlü isimlerden de tepkiler gelmeye başladı. Ünlü yapımcı Erol Köse, Arda Turan'a sosyal medya hesabından ateş püskürdü.

"NAMUSA GÖZ DİKENİ HİÇ KİMSE HOŞ GÖRMEZ"

Erol Köse Instagram hesabından futbolcuyu hedef göstererek şunları söyledi;

"Eşin hamile ve sen gidip evli başka kadına asılıyorsun , olay doğru, Berkay ameliyata alınıyor saat 16:00 'da , eş namustur, namusa göz dikeni kimse hoş görmez bir de hem suçlu hem güçlü , bu kaçıncı olayı oldu Arda , bu çapkınlıkları yüzünden dünyanın en iyi takımından atıldı, tam bir sonradan görüp taşıyamayan biz eziklik profili , devamlı olay çıkartıyor, kariyeri bitti ... ve son bilgi , hapse gireceğini anlayınca; hastaneye Berkay'a gidip"Senin eşin olduğunu bilmiyordum affet " demiş. E adama sorarlar niye Berkay'ın burnunu kırdın ?"

Arda Turan Berkay'ın burnunu kırdı !