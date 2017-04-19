Fernandao'nun son hali görüntülendi !

Fenerbahçe'nin ligde oynadığı Konyaspor maçında sakatlanan Fernandao'nun sezonu kapattığı ve tedavisine ülkesinde devam edileceği açıklanmıştı.

Omzundan ameliyat olan Brezilyalı golcünün yeni görüntüleri ortaya çıktı. Brezilya'da fizyoterapiye devam eden Fernandao'nun alçılarından da kurtulduğu görüldü.

Fernandao'nun eşi, Brezilyalı yıldızın son durumunu Instagram aracılığı ile paylaştı.

FERNANDAO NE ZAMAN SAHALARA DÖNECEK?

Sarı-lacivertli kulübün doktoru Burak Kunduracıoğlu, Atiker Konyaspor maçında sakatlanan Jose Fernandao’nun sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Burak Kunduracıoğlu, “Biliyorsunuz maçta kolunun üst tarafında 5 parça kırık olmuş ertesi gün hemen ameliyat olmuştu. Omzunda bir breysi var. Bizim burada beklememiz gereken, kemiğin kaynaması. Dirsek hareket açıklığını bir miktar sağlamaya çalışıyoruz. 2 ay bekleyip 2 aydan sonra asıl ciddi rehabilitasyon sürecine başlayacağız. Bu 2 aylık süreçte daha çok istirahat edecek. O yüzden tedavisine Brezilya’da devam edecek, ailesiyle beraber olacak. Zaten yapacağımız çok fazla bir şey yok. Programları da biz vereceğiz ona. 6-8 hafta sonra kontrole gelecek. Kontrolde kemiğin kaynayıp kaynamadığına bakacağız, tekrar tedavisini düzenleyeceğiz ve bir miktar gene biz tutacağız. Ondan sonra gidişata göre tedavilerini düzenleyeceğiz” dedi.



Fernandao’nun dönüşüyle ilgili de konuşan Kunduracıoğlu, “Dönüşü için başta 3 ay demiştik. İlk 2 ay kırığın kaynamasını bekliyoruz. Ondan sonra 1 aylık süreç içerisinde kuvvetlendirme, hareket açıklığını sağlama, rehabilitasyon sürecinin hızlanması olacak. Ondan sonra devam edeceğiz. Bizim işte hastalık yoktur, hasta vardı. Kişiye özgü tedavisine devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.