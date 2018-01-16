Gattuso o ismi Galatasaray'a önerdi

Son dönemde Fatih Terim'in en fazla sohbet ettiği isimlerden birisi Gennaro Gattuso... Terim, Milan'a hoca olan eski öğrencisinden Hakan Çalhanoğlu istemiş ancak olumsuz cevap almıştı. Rodriguez içinse, Augustinisson'u almaları durumunda sözü kapmıştı.

ANDRE SILVA'YI GALATASARAY'A ÖNERDİ

Bu kez Gattuso'dan Terim'e kontra bir teklif geldi. Gattuso, sezon başında 38 milyon Euro'ya alınan ama hayal kırıklığı yaratan Andre Silva'yı Galatasaray'a önerdi. İkinci yarı için düşündüğü oyun planında 22 yaşındaki oyuncuya yer olmadığını kiralama için teklif yapılması durumunda yardımcı olma sözü verdi.

FATİH TERİM OLUMLU YAKLAŞTI

9.5 numara arayan ve Gomis'le beraber oynatacak oyuncu arayan Terim ise bu teklife olumlu yaklaştı. Gattuso ve Milan'ın Andre Silva konusunda yardımcı olmasını avantaj olarak gören Terim'in ikinci aşamada Portekizli oyuncuyu, Türkiye'ye gelme konusunda ikna etme işini ise bizzat Ümit Davala ve Elmander'e vereceği gelen bilgiler arasında.