Bayer Leverkusen ve milli takımın yıldız oyuncusu Hakan Çalhanoğlu evlendi

Bundesliga'da Bayer Leverkusen forması giyen, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın orta sahadaki önemli isimlerinden olan Hakan Çalhanoğlu, bu kez imzayı nikah masasında attı. 22 yaşındaki futbolcu, nişanlısı Sinem ile Almanya Mannheim şehrinde düzenlenen nikah töreniyle dünya evine girdi.

Edinilen bilgiye göre, Bayburtlu oyuncu 21 Mayıs'ta davullu zurnalı bir düğün yapacak. Memleketinin örf ve adetlerini Almanya'da yakın dostları ile uygulayacak olan Hakan Çalhanoğlu'nun düğününe Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve yöneticiler ile o tarihte maçı olmayan Türk ve Alman futbolcu arkadaşları da katılacak.



