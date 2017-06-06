Herkes Arda Turan'ın bu videosunu paylaşıyor

Makedonya ile oynanan hazırlık maçının ardından Milli Takım uçağında Arda Turan’ın 61 yaşındaki gazeteci Bilal Meşe’ye küfür edip saldırmasının yankıları sürüyor.

Bilal Meşe’nin anlattıklarına göre Arda Turan, uçakta “Uçak motorlarını çalıştırdı ve kemerimi henüz bağlamıştım ki birden yanımda "Bilal Meşeeee" diyen bağıran Arda'yı gördüm. Önce şaka yapıyor zannettim. Ancak bir-iki saniye sonra “Ben adamın….aaaaaa……kkkk..ulan” diye bağırarak yüzünde garip bir ifade gördüğüm Milli Takım'ın Kaptanı ile karşı karşıya kalmıştım. Şoktaydım. O hala ana avrat, din iman küfürlere devam ediyordu” şeklinde ağza alınmayacak küfürler etti.

Bu olay Arda Turan’ın Ocak 2015’te Hülya Avşar’ın programında söylediklerini akıllara getirdi. Arda Turan, TV8’de yayınlanan programda “Sokakta çocuk küfür etmeyi öğrenir ama anneye ve kız kardeşe küfür edilmeyeceğini de öğrenir” demişti.

Mehmet Demirkol, Arda Turan'ı bombaladı !

Arda Turan'ın saldırısına uğrayan Bilal Meşe'den ilk açıklama

Arda'dan saldırı sonrası flaş açıklama

Arda Turan uçakta gazeteciye saldırdı !