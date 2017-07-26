Kebapçı Selahattin, Fatih Terim'i bitirdi

A Milli Futbol takımının son zamanlarda hiçbir başarıya imza atamamasının üzerine eleştiri okları Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'e dönmüştü.

Hem aldığı maaş hem de özel yaşantısıyla sürekli polemik konusu olan Fatih Terim'in kendisini "istifaya çağıranlara" tavrı da sert oluyordu.

Ancak Alaçatı'da Adana Demirspor eski başkanı Selahattin Aydoğdu ile yaşanan kavga Fatih Terim'in Türkiye Futbol Direktörülüğü görevindeki son "vukuat" oldu.

Hatırlanacağı gibi masaların, sandalyelerin ve tabakların havada uçuştuğu kavgada Fatih Terim ve yanındakilerin mekânın sahibi Selahattin Aydoğdu’ya saldırdığı, daha sonra garsonların da karışmasıyla büyük bir kavga yaşanmıştı.

Bu tatsız olayın başrollerindeki isim Fatih Terim olunca spor kamuoyu günlerdir bu kavga ile yatıp bu kavga ile kalktı. Taraflar peş peşe sert açıklamalarını sürdürürken Fatih Terim ve TFF bugün son noktayı koydu.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamayla Fatih Terim ile karşılıklı anlaşılarak görevini bıraktığı belirtildi.

Fatih Terim Milli Takım'ı bıraktı

İşte TFF'den yapılan o açıklama:

TFF'nin internet sitesinden Terim'in ayrılmasına ilişkin yapılan açıklamada,

"Bir süredir kamuoyunda ve medyada gündem haline getirilmeye çalışılan bir takım futbol dışı konular, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ile Türkiye Futbol Federasyonu yönetimini yıpratma amacı taşıyan bir hal almıştır.

Bir araya gelen taraflar, sürecin bundan sonraki kısmında yolları ayırmanın her iki taraf açısından daha sağlıklı olacağına kanaat getirmiştir.

Gerek Türkiye'de gerek dünyada başarıları ile kendini kanıtlamış ve Türk futboluna büyük hizmetler vermiş olan değerli hocamıza teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarı ve mutluluklar dileriz" denildi.