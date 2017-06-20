Aziz Yıldırım'ın Aboubakar planı !
''Talisca, Manchester United ile anlaştı''
Nani Beşiktaş'a gelmek istiyor !
Maradona: ''Ronaldo tam bir canavar''
Maradona: ''Ronaldo tam bir canavar''
Arda Turan Barcelona'da kalmak için...
Arda Turan Barcelona'da kalmak için...
''Arazi satıyoruz paranı 2019'da alırsın''
''Arazi satıyoruz paranı 2019'da alırsın''
Thiago Maia, Beşiktaş'a gelecek mi ?
Thiago Maia, Beşiktaş'a gelecek mi ?
Semih Şentürk'ün yeni takımı belli oldu
Semih Şentürk'ün yeni takımı belli oldu
Açıkladı: ''Gomis'in Galatasaray'a gitmesi...''
Açıkladı: ''Gomis'in Galatasaray'a gitmesi...''
Fernando Gago Süper Lig'e geliyor !
Fernando Gago Süper Lig'e geliyor !
Real Madrid'in yıldızı gözaltına alındı !
Real Madrid'in yıldızı gözaltına alındı !
  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Magazin
  4. 20 Haziran 2017 16:52

Madonna'dan oğluna 5 milyon Pound'luk ev !

Madonna, evlat edindiği David Banda'nın Benfica alt yapısında oynaması için Portekiz'de 5 milyon Pound'a ev satın aldı.

Madonna'dan oğluna 5 milyon Pound'luk ev !
A+ A-

Pop müziğinin yıldızlarından Madonna, 11 yaşındaki David Banda’yı 2006 yılında Malavi’den evlat edindi. Futbola yeteneği olan Banda, Benfica alt yapısına kabul edildi. Madonna, Portekiz ekibinde futbol oynama şansı doğan oğlu için New York’tan 3 bin 300 mil uzağa taşınma kararı aldı. Bu amaçla da Lizbon’da 5 milyon Pound’a bir ev satın aldı. Banda’yı da şehirdeki yıllığı 30 bin Pound olan Fransız Lisesine kaydettirdi.

Adı da kendisi gibi Madonna olan annesini 5 yaşındayken göğüs kanserinden kaybeden ünlü şarkıcının anne eksikliğinin ne olduğunu bildiği ve bunun için de evlatlık oğluna bu hissi yaşatmamak için böyle bir karar aldığı yorumları yapıldı.

madonna , 5 milyon pound