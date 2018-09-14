Mahkeme Caner Erkin kararını verdi ! Kayyum...

Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin'in çocuğunun velayetini almak için boşandığı eşi Asena Atalay'a açtığı davada mahkeme çocuğun menfaatinin korunması adına Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun kararı gereğince Sulh Hukuk Mahkemesi'ne kayyım atanmasını istedi.

İstanbul 11. Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmaya davacı Caner Erkin ile davalı Asena Atalay katılmadı. Caner Erkin'i avukatı Nazlı Kara, Asena Atalay'ı ise avukatı Beyza Sındıraç temsil etti. Mahkeme hakimi taraf avukatlarına Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı uyarınca bundan sonra devam eden velayet ve velayetin değiştirilmesi davalarında çocuğun yararının gözetilmesi göz önüne alınarak çocuğa kayyum atanması gerektiğini söyledi.

Kararın henüz kesinleşmediğini belirten mahkeme hakimi, "Artık Yargıtay Hukuk Genel Kurulu velayet davalarında kayyum atanması gerektiğini söylüyor. Biz de artık tüm dosyalarda çocuğu temsilen kayyum atanmasını istiyoruz. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne ihbarda bulunacağız. Mahkeme kayyum atadıktan sonra biz de kayyuma süre vereceğiz. Kayyum davayla ilgili beyanda bulunacak. Biz de karar vereceğiz" dedi. Hakimin beyanına karşılık söz isteyen davacı Caner Erkin'in avukatı Nazlı Kara, "Biz takdiri mahkemeye bırakıyoruz" dedi. Davalı Asena Atalay'ın avukatı Beyza Sındıraç da, "Bütün araştırmalar yapılmış. Karar aşamasına gelinmiştir. Kayyuma gerek olmadığı kanaatindeyiz" dedi.

KAYYUM ATANMASI İÇİN İHBAR YAPILDI

Mahkeme, görülmekte velayetinin değiştirilmesi davasında Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kapsamında küçük Çınar Erkin'e bu davada temsil etmek üzere kayyum atanması için Sulh Hukuk Mahkemesi'ne ihbarda bulunulmasına karar vererek duruşmayı erteledi. Sulh Hukuk Makemesi, Çınar'a kayyum atanıp atanmadığına karar verecek.