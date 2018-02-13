Nabil Dirar fena yakalandı ! 3 bayan...

İstanbul sokakları önceki akşam çapkınlık turunda yakalanan iki yıldız futbolcunun olaylı kaçışına sahne oldu.

Fenerbahçe’nin Faslı yıldızı Nabil Dirar, Başakşehir galibiyetini 3 güzelle Ortaköy’deki Blackk adlı mekanda kutladı.

SALDIRGAN ARKADAŞ

Takvim’in haberine göre; Saat 05.30’da güzellerle kapıda beliren Nabil Dirar, patlayan flaşlarla şoke oldu. Futbolcunun yanındaki arkadaşları devreye girip muhabirin fotoğraf makinesini almaya çalıştı.



İngilizce küfürler edip eliyle görüntü alınmasını engellemeye çalışan kişi, başarılı olamayınca para teklif edip fotoğrafların silinmesini istedi.



Ancak holiganın bu ahlaksız teklifi karşılık bulmadı.



