Neymar ile Bruna Marquezine yollarını ayırdı !

Hem futbol hem de magazin dünyasına bomba gibi düşen bir gelişme yaşandı. PSG formasını giyen Brezilyalı yıldız Neymar’ın uzun süredir birlikte olduğu kız arkadaşı Bruna Marquezine ülkesinde yaptığı açıklamalarla gündemi sarstı.

Vogue Brezilya’ya konuşan Marquezine, “Neymar’la ilişkimizi bitirdik” açıklamasında bulundu.Oyuncu ve model olan Bruna Marquezine, dergiye “İlişkiyi Neymar bitirmek istedi, ben de kabul ettim” diye konuştu.

Sosyal medyada son günlerde ikilinin ayrıldığına yönelik dedikodular yer alıyordu.Ayrılığın nedeninin Brezilya’daki seçimlerle ilgili olduğu ve Neymar ile Bruna’nın fikir ayrılığına düştüğü bunun da ilişkilerini olumsuz etkilediği öne sürülüyordu.

Bu konuya da açıklık getiren Bruna, “Ayrılmamızın nedeni politika değil. Şu an Brezilya’da çok kritik ve tehlikeli bir dönemden geçiyoruz. Ancak bunun Neymar’la olan ilişkimle ilgisi yok” diye konuştu.Neymar’ı her zaman seveceğini ve ona saygı duyduğunu belirten Bruna Marquezine’in geçen hafta bir tatil adasında tek başına fotoğraflarını paylaşması dikkat çekmişti.

Bruna Marquezine ve Neymar ikilisi 2013’te tanışmış, 2017’de ilişkilerine ara vermişti. Daha sonra yeniden bir araya gelen çiftin ilişkisi böylece resmen sona ermiş oldu.