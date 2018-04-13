Ozan Tufan yine kilolarıyla görüntülendi

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Ozan Tufan, önceki akşam eğlendiği mekandan çıkarken objektiflere yansıdı.



23 yaşındaki oyuncu sevgilisi ile gece mekandan çıkarken görüntülenirken fazla kiloları gözlerden kaçmadı.

Bu sezon Süper Lig'de sadece 9 maça çıkan Ozan, teknik direktör Aykut Kocaman tarafından disiplinsiz tavırları nedeniyle kadro dışı kalmış uzun bir süre sahalardan uzak kalmıştı.

İdmanlarda yeteri kadar çalışmadığı ifade edilen genç futbolcu sezon başında fazla kiloları nedeniyle uzun süre gündemi meşgul etmişti. Özel bir programla fazla kilolarından kurtulan 23 yaşındaki futbolcunun önceki akşam göbek bölgesindeki fazlalılaklar dikkatler kaçmadı. Ozan Tufani'ın ezon başında olduğu gibi yine kilolu haline döndüğü gördüldü.