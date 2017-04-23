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  1. 23 Nisan 2017 22:33

Rajtoral evinde ölü bulundu

Gaziantepspor gelen haberle sarsıldı! Gaziantepspor'un Çek futbolcusu Rajtoral evinde ölü bulundu.

Rajtoral evinde ölü bulundu
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Gaziantepspor'un Çek futbolcusu Frantisek Rajtoral'in intihar ettiği değerlendiriliyor.

Gaziantepspor Başkanı İbrahim Kızıl, Rajtoral'ın vefatıyla ilgili şöyle konuştu:

"MAALESEF İNTİHAR ETMİŞ GÖRÜNÜYOR"
Antrenmana gitmemişti. Çocuklar gelmeyince eve bakmaya gidiyor. Kapı kapalı ve kilitli. Ama ışıklar içeride açıkmış. Polise ve savcıya haber vermişler. Herkes oraya gitti. Maalesef intihar etmiş. Öyle görünüyor.

HERHANGİ BİR SORUNU VAR MIYDI?
Ailevi sorunları olup olmadığını bilmiyorum. Sürekli tebessüm eden, pırıl pırıl bir çocuktu. Çok düzgün bir futbolcuydu. Kulübün en sessiz futbolcusuydu diyebilirim. Şu anda olay yerine gidiyorum. Tam detaylı bilmiyorum. Allah rahmet etsin. Üzücü bir durum."

FRANTİSEK RAJTORAL KİMDİR?

František Rajtoral 12 Mart 1986 Příbram doğumludur. Çek Cumhuriyeti milli takımında da forma giyen František Rajtoral, 29 Ağustos 2016'da Viktoria Plzen'den Gaziantepspor'a transfer oldu. 2016 - 2017 sezon başında Gaziantespor'a transfer olan 23 maçta forma giyen František Rajtoral, gol ve asist katkısında bulunamadı. František Rajtoral, Viktoria Plzen'den Gaziantepspor'a 750 Bin Euro'ya transfer olmuştu.

Hürriyet

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