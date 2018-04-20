Rıdvan Dilmen ile Tuğba Dural ayrıldı !

Sunucu Tuğba Dural (36) uzun süredir futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen (55) ile aşk yaşıyordu. 7 senedir birlikte olan çift ayrıldı.

Başından iki evlilik geçen ve iki çocuk babası olan Rıdvan Dilmen uzun süredir sunucu Tuğba Dural ile aşk yaşıyordu. İkiliden üzücü haber geldi!



Sunucu Tuğba Dural, parmağındaki yüzüğü çıkararak Rıdvan Dilmen'i terk etti.



Hatta şu sıralar Tuğba Dural'ın bir TV yöneticisiyle yeni bir aşka yelken açtığı iddiaları magazin kulislerinde konuşuluyor.



Rıdvan Dilmen, Tuğba Dural ile evlilik hazırlığı içindeydi.

Tuğba Dural



Rıdvan Dilmen'in oğlu Erdi de 10 Ekim 2015'te Teknik Direktör Samet Aybaba'nın yeğeni Ayşıl Aybaba ile evlenmişti. Erdi ile Ayşıl 5 ay önce boşanmıştı.