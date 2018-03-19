Ronaldo'nun başı dertte ! Dava açıyor...

Eski Miss Bumbum güzeli Erika Canela, Real Madrid’in Portekizli süperstarı Cristiano Ronaldo’ya dava açıyor. Brezilyalı seksi manken, Ronaldo’nun kendisini aldattığını ve kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia etti.

Ronaldo’yla iki aylık bir ilişki yaşayan Canela, yıldız futbolcunun ayrıldıktan sonra kendisine hakaret dolu saldırgan mesajlar gönderdiğini belirtti. Canela, Ronaldo’nun kendisine “f….e” dediğini ve hayatını bitirmekle tehdit ettiğini söyledi.

2016’da ülkesinde düzenlenen Miss Bumbum yarışmasını kazanan Canela, seksi pozlarıyla magazin basının da gözdesi durumunda.

Ronaldo’yu hapis korkusu sardı !