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  1. 26 Nisan 2017 22:18

Sabri Sarıoğlu kaza yaptı !

Galatasaray'ın emektar futbolcusu Sabri Sarıoğlu, İstanbul'da aracıyla bir kamyona çarparak kaza yaptı.

Sabri Sarıoğlu kaza yaptı !
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Sabri Sarıoğlu, trafikte bir kamyonla çarpıştı ve kaza yaptı. Galatasaray'ın uzun yıllardır formasını giyen Sabri Sarıoğlu, aracıyla trafikte giderken talihsiz bir kazaya karıştı. Show TV'nin özel haberine göre Sabri Sarıoğlu, kamyonla çarpıştı.

SABRİ SARIOĞLU KAMYONLA ÇARPIŞTI

Galatasaraylı Sabri Sarıoğlu, bugün (Çarşamba) günü aracıyla trafikte giderken talihsizlik yaşadı. Trafik kazası yapan Sabri Sarıoğlu, kazayı yara almadan atlattı.

Show TV'nin haberine göre Sabri Sarıoğlu kamyonu görmedi ve şanssız bir kaza yaşadı. Kazanın ardından iki taraf zabıt tuttu.

Kamyon şoförü kaza sonrasında "Sabri reisimin değeri önemli, aracın değeri önemli değil" açıklamasını yaptı.

Sabri Sarıoğlu ise zabıt tutulduğu sırada mikrofona "Olur böyle şeyler, arabanın değeri önemli değil. Cana geleceğine mala gelsin." dedi.

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