Serdar Bilgili için bomba iddia !

Ivy Sims ve Serdar Bilgili’nin 2012 yılında Bodrum’da ortak arkadaşlarının doğum gününü kutlamak için organize edilen bir tekne partisinde tanışmalarından beri ilişki yaşadıkları ve sık sık görüşerek ilişkilerini uzun mesafe olarak sürdürdükleri iddia edildi. 2015 yılının Kasım ayında Vaughn Elizabeth ismini verdiği bir kız çocuğu dünyaya getiren Ivy Sims, çocuğun babasının Serdar Bilgili olduğu iddiasıyla İstanbul Aile Mahkemelerinde babalık davası açtı.

NAZLI ÇELİK'LE YENİ EVLİYKEN HAMİLE BIRAKMIŞ!

Ivy Sims’in hamilelik başlangıcının, Bilgili’nin ünlü sunucu Nazlı Çelik ile evlenmesinden yaklaşık 2-3 hafta sonrasına denk geldiği ise gözlerden kaçmadı! Ünlü iş adamı Serdar Bilgili, 2015 yılı Sevgililer Günü’nde İspanya’nın başkenti Madrid’de Nazlı Çelik ile dünya evine girmiş fakat bu evlilik yalnızca 6 ay sürmüştü.

ÇOCUĞU ALDIRMASINI İSTEDİ

Her ne kadar, Serdar Bilgili çocuğu aldırması için kendisine baskı yapıp, bu durumun gizli kalması için birtakım anlaşmalar yapmaya çalışsa da, Ivy Sims çocuğu doğurma kararı almış ve Serdar Bilgili de kendisini yeni doğan çocuğuyla birlikte yalnız başına bırakarak terk ettiği iddia edildi.