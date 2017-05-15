Şikayet sonrası iki menajer de gözaltında

Hollandalı futbolcu Van der Wiel, savcılığa başvurarak menajer Ümit Akbulut tarafından 4.5 milyon dolar dolandırıldığını öne sürdü. Menajerler Ümit Akbulut ile Sinan Siner gözaltına alındı.

Fenerbahçe’nin Hollandalı futbolcusu Van der Wiel, savcılığa başvurarak menajer Ümit Akbulut tarafından 4.5 milyon dolar dolandırıldığını ve tehdit edildiğini öne sürüp şikayetçi oldu. Fenerbahçeli futbolcunun şikayeti üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, menajerler Ümit Akbulut ile Sinan Siner’i gözaltına aldı.

Van der Wiel dolandırıldı !

VAN DER WİEL: KENDİSİNE GÜVENDİM



Asayiş Şubesi Dolandırıcılık ve Yankesicilik Bürosu'na gelerek yaklaşık 2.5 saat kalan ünlü futbolcu, nasıl dolandırıldığını anlattı. Hollandalı futbolcunun, kariyerini sürdürmek için geldiği Türkiye'de bir süre sonra organizatör Ümit Akbulut ile tanıştığını, kendisine iş yapmayı teklif ettiğini belirterek şu bilgileri verdiği öğrenildi.

"Kendisine güvendim. Organizasyon yapacağız diye 4 ay süreyle para istedi. Boksör Floyd ve Justin Bieber'i getireceğini söyledi. Bu isimleri kullanarak beni kandırdı. Son olarak verdiğim para 4.5 milyon dolara ulaştı. Organizasyonların ne olduğunu sorunca bana 600 bin dolar daha vermem gerektiğini söyledi. 'Vermezsen bu verdiğin paraları unut, burası Türkiye, hiçbir şey yapamazsın' dedi. Beni tehdit etti. Bu benim futbol kariyerime de yansıdı. Bir insan özel hayatında dolandırılınca futbol kariyeri dahil bütün hayatını etkiler. Ben burada hem futbol oynamayı hem de yatırım yapmayı istedim. Maalesef böyle kötü bir insanla tanıştım. Türk adaletine güveniyorum. Tek ümidim ve güvendiğim onlar. Bu tarz dolandırıcıları sadece Türk adaleti durdurabilir."

SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Hollandalı futbolcu Van der Wiel'in şikayeti üzerine polis soruşturma başlattı. Ümit Akbulut'un da soruşturma kapsamında ifadesinin alınması bekleniyor.

ÜMİT AKBULUT'TAN CEVAP



Van der Wiel'in kendisini dolandırdığını iddia ettiği Ümit Akbulut ise Instagram hesabından bir açıklama yaptı. Akbulut şu ifadeleri kullandı:

"Meyve veren agaç taşlanır demişlerdi, bu o olması lazım! Bugün beni dolandırıcılıkla suçladın, Türk milletimizin arkasında savunmaya calışıyorsun kendini, sözde paran gitmiş ve iş olmamış! Şimdi ben konusmaya değil, ispatlamaya başlayacağım. B4L ve bokscu ile çalışmak için devreye sokmadığın insanlar kalmadı, benden yardım istedin, kendi markanı tanıtmak istedin ve o yüzden bizimle kontrat imzaladın! Detayların hepsini sunacağım. Bu video daha başlangıç! Özel hayatını ve futbol hayatını B4L'nin işbirliğinde yükseltmek istedin, bokscudan iş birliği istedin ve bunu sana sağladık, videoyu birazdan yayınlayacağım. Söz uçar yazı kalır."