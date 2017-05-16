Ümit Akbulut'a bir şikayet daha geldi !

Hollandalı futbolcu Van der Wiel, birlikte iş yapmak vaadiyle kandırıldığını ve 4,5 milyon dolar parasının alındığını söyleyerek şikayetçi olmuştu. Avukatı ve kız arkadaşı ile birlikte Asayiş Şube Müdürlüğüne gelen Van der Wiel, Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğinde 2 saat boyunca kalarak şikayetiyle ilgili ifade vermişti. Şikayet üzerine harekete geçen polis dün akşam saatlerinde şüpheliler Ümit Akbulut ile Sinan S.yi gözaltına almışlardı.

İDDİALARI KABUL ETMEDİLER

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerin dolandırıcılık iddialarını kabul etmedikleri öğrenildi. Birlikte iş yaptıklarını anlatan şüphelilerin, aralarında sözleşme olduğunu herhangi bir dolandırıcılık olayının meydana gelmediğini iddia ettikleri öğrenildi. Polis olayla ilgili yaptığı soruşturmada Van der Wiel'in gönderdiği paraların banka dekontlarına ulaştı.

BANKA ARACILIĞIYLA GÖNDERİLMİŞ

Tüm paranın banka aracılığı ile gönderildiği tespit edildi. Şüphelilerin başka kişileri de dolandırmış olma ihtimaline karşılık polis ekiplerinin araştırmasının sürdüğü belirtildi.

TAYLAND'DAN DA ŞİKAYET GELDİ

Öte yandan Tayland'daki bir spor kulübünün yetkilileri ve avukatları, Asayiş Şube Müdürlüğüne geldi. Kulüp tarafından şüpheliler Ümit Akbulut ve S.S. hakkında şikayette bulunulduğu belirtildi. Kulüp tarafından 2016 yılında şüphelilere bir organizasyon için 1 milyon 200 bin dolar ödendiği fakat organizasyonun gerçekleştirilemediği, paranın geri alınamaması üzerine dolandırıcılık suçlamasıyla şikayette bulunulduğu öğrenildi.

EK GÖZALTI SÜRESİ

Öte yandan soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca şüpheliler hakkında 24 saatlik ek gözaltı süresi verildi.

TÜRKİYE'DEN AYRILAN FUTBOLCULARLA İRTİBAT KURULMAYA ÇALIŞILDI

Özellikle Türkiyede futbol oynadıktan sonra ayrılan yabancı uyruklu futbolcu ve menajerleriyle irtibat kurulmaya çalışıldığı öğrenildi. Yetkililer gözaltında bulunan iki kişi için Cumhuriyet Savcılığından gelecek talimata göre hareket edeceklerini soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü belirttiler.