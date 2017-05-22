Van der Wiel’e avukatlarından şok !

Hollandalı futbolcu Gregory van der Wiel için Fenerbahçe macerası hiç de beklediği gibi geçmiyor.

Paris Saint Germain’den büyük umutlarla transfer edilen ancak 18 kişilik kadroya girmekte bile zorluk çeken Van der Wiel’in başı, son olarak dolandırıcılık davası ile dertte… Menajer Ümit Akbulut hakkında geçen hafta, ‘Beni 4.5 milyon dolandırdı’ diyerek şikayette bulunan Fenerbahçe’nin Hollandalı futbolcusu Gregory Van Der Weil’in avukatları Kemal Levent ve İsmail Barbaros Aslan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdikleri yazılı dilekçede dosyadan çekildiklerini açıkladı.

Hollandalı futbolcunun avukatları verdikleri dilekçede, “Müvekkilimiz ile aramızda güven eksikliği meydana gelmiş olup bu gerekçe de gördüğümüz lüzum üzerine dosyadaki vekillik görevlerimizden müştekinin bilgisi dahilinde çekiliyoruz” dediler.