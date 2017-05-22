CANLI MAÇ İŞTE GENÇLERBİRLİĞİ - FENERBAHÇE MAÇININ KADROLARI
Galatasaray'dan Bacca atağı
Fenerbahçe David Ospina'yı bitiriyor !
Manchester City'den Galatasaray'a 4 yıldız !
Arsenal'de şok ! 21yıl sonra ilk kez...
Arsenal'de şok ! 21yıl sonra ilk kez...
Ekpe Udoh sosyal medyayı salladı !
Ekpe Udoh sosyal medyayı salladı !
Trabzonspor’da kritik toplantı !
Trabzonspor’da kritik toplantı !
Obradovic'ten muhteşem kariyer !
Obradovic'ten muhteşem kariyer !
Cüneyt Çakır'a dev görev ! Dünya Kupası...
Cüneyt Çakır'a dev görev ! Dünya Kupası...
Yarmolenko'da son dakika ! Fenerbahçe...
Yarmolenko'da son dakika ! Fenerbahçe...
Milli golcü Beşiktaş'a mı geliyor ?
Milli golcü Beşiktaş'a mı geliyor ?
Sadece 1 hafta lider kalıp şampiyon oldu !
Sadece 1 hafta lider kalıp şampiyon oldu !
  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Magazin
  4. 22 Mayıs 2017 17:59

Van der Wiel’e avukatlarından şok !

Fenerbahçe'de oldukça zor günler geçiren, geçtiğimiz hafta dolandırıldığı için mahkemeye başvuran Gregory van der Wiel'in avukatlarının, davadan çekildikleri öğrenildi.

Van der Wiel’e avukatlarından şok !
A+ A-

Hollandalı futbolcu Gregory van der Wiel için Fenerbahçe macerası hiç de beklediği gibi geçmiyor.

Paris Saint Germain’den büyük umutlarla transfer edilen ancak 18 kişilik kadroya girmekte bile zorluk çeken Van der Wiel’in başı, son olarak dolandırıcılık davası ile dertte… Menajer Ümit Akbulut hakkında geçen hafta, ‘Beni 4.5 milyon dolandırdı’ diyerek şikayette bulunan Fenerbahçe’nin Hollandalı futbolcusu Gregory Van Der Weil’in avukatları Kemal Levent ve İsmail Barbaros Aslan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdikleri yazılı dilekçede dosyadan çekildiklerini açıkladı. 

Hollandalı futbolcunun avukatları verdikleri dilekçede, “Müvekkilimiz ile aramızda güven eksikliği meydana gelmiş olup bu gerekçe de gördüğümüz lüzum üzerine dosyadaki vekillik görevlerimizden müştekinin bilgisi dahilinde çekiliyoruz” dediler.

Habertürk

avukat , van der wiel , ümit akbulut , mahkeme