Mahkeme kararını verdi: Nihat Kahveci'nin 'çocuklarına yaklaşması yasaklandı

Eski eşi Pınar Kaşgören'in başvurusu üzerine Bakırköy 2. Aile Mahkemesi, eski milli futbolcu Nihat Kahveci'nin çocuklarına yaklaşmasını yasakladı.

Beşiktaş’ın ve A Milli Futbol Takımı'nın eski futbolcularından Nihat Kahveci, 2003 yılında Pınar Kaşgören ile evlenmişti. Bu evlilikten iki çocukları olan çift, 2014 yılında boşanmıştı. Boşanmanın ardından çocukların velayetleri ise anne Kaşgören'de kalmıştı.

OdaTV'nin haberine göre eski milli futbolcu Nihat Kahveci'nin eski eşi Pınar Kaşgören'in başvurusu üzerine Bakırköy 2. Aile Mahkemesi Nihat Kahveci'nin çocuklarına 500 metreden fazla yaklaşmasını yasakladı.

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