Manchester United'ın yeni hocası resmen açıklandı

Manchester United, teknik direktörlük görevine Ruben Amorim'in getirildiğini duyurdu.

Milli futbolcu Altay Bayındır'ın da formasını giydiği Manchester United, kısa bir süre önce Hollandalı teknik adam Erik ten Hag ile yollarını ayırmıştı. İngiliz ekibi, Erik ten Hag’dan boşalan teknik direktörlük koltuğunu son olarak Sporting Lizbon’u çalıştıran Portekizli Ruben Amorim’le doldurdu. 11 Kasım’da takıma katılacak olan 39 yaşındaki teknik adam, 2027 yılına kadar sürecek sözleşmeye imza atacak.

Öte yandan Manchester United, Ruben Amorim için Sporting Lizbon’a 11 milyon Euro fesih bedeli ödeyecek.

AMORIM, LİZBON’DA 228 MAÇA ÇIKTI

Manchester United’ın yeni teknik direktörü Ruben Amorim, 2020 yılında göreve geldiği Sporting Lizbon’da 228 maça çıktı. Genç teknik adam, bu karşılaşmaların 162’sinde rakiplerini mağlup etti. Amorim yönetimindeki Portekiz ekibi, 33 karşılaşmada berabere kalırken; 33 maçta da sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Ruben Amorim bu süreçte 2 Portekiz Lig şampiyonluğu, 2 Portekiz Lig Kupası ve 1 Portekiz Süper Kupası kazandı.

ERIK TEN HAG'IN MANCHESTER UNITED KARİYERİ

Hollandalı teknik adam Erik ten Hag, 2022 yılında göreve geldiği Manchester United ile kısa bir süre önce yollarını ayırdı. İngiliz ekibinin başında 128 karşılaşmada görev yapan ten Hag, 72 galibiyet, 20 beraberlik ve 36 mağlubiyet yaşadı.

DHA