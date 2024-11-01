  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Manchester United'ın yeni hocası resmen açıklandı

Manchester United'ın yeni hocası resmen açıklandı

Manchester United'ın yeni hocası resmen açıklandı
Güncelleme:

Manchester United, teknik direktörlük görevine Ruben Amorim'in getirildiğini duyurdu.

Milli futbolcu Altay Bayındır'ın da formasını giydiği Manchester United, kısa bir süre önce Hollandalı teknik adam Erik ten Hag ile yollarını ayırmıştı. İngiliz ekibi, Erik ten Hag’dan boşalan teknik direktörlük koltuğunu son olarak Sporting Lizbon’u çalıştıran Portekizli Ruben Amorim’le doldurdu. 11 Kasım’da takıma katılacak olan 39 yaşındaki teknik adam, 2027 yılına kadar sürecek sözleşmeye imza atacak.

Öte yandan Manchester United, Ruben Amorim için Sporting Lizbon’a 11 milyon Euro fesih bedeli ödeyecek.

AMORIM, LİZBON’DA 228 MAÇA ÇIKTI

Manchester United’ın yeni teknik direktörü Ruben Amorim, 2020 yılında göreve geldiği Sporting Lizbon’da 228 maça çıktı. Genç teknik adam, bu karşılaşmaların 162’sinde rakiplerini mağlup etti. Amorim yönetimindeki Portekiz ekibi, 33 karşılaşmada berabere kalırken; 33 maçta da sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Ruben Amorim bu süreçte 2 Portekiz Lig şampiyonluğu, 2 Portekiz Lig Kupası ve 1 Portekiz Süper Kupası kazandı.

ERIK TEN HAG'IN MANCHESTER UNITED KARİYERİ

Hollandalı teknik adam Erik ten Hag, 2022 yılında göreve geldiği Manchester United ile kısa bir süre önce yollarını ayırdı. İngiliz ekibinin başında 128 karşılaşmada görev yapan ten Hag, 72 galibiyet, 20 beraberlik ve 36 mağlubiyet yaşadı.

DHA

Etiketler Manchester United Manchester United Ruben Amorim
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Vergi yüzsüzleri açıklandı: Listede 36 bin 806 kişi var Vergi yüzsüzleri açıklandı: Listede 36 bin 806 kişi var Türkiye'de de faaliyet gösteren dev restoran zinciri iflas etti Türkiye'de de faaliyet gösteren dev restoran zinciri iflas etti MasterChef'te Beyza Huri Aydın'ın yaşadığı korkunç olayın görüntüleri ortaya çıktı MasterChef'te Beyza Huri Aydın'ın yaşadığı korkunç olayın görüntüleri ortaya çıktı Pınar Deniz ''hamilelik'' sessizliğini bu pozlarla sonlandırdı Pınar Deniz ''hamilelik'' sessizliğini bu pozlarla sonlandırdı Sokak ortasında eli bıçaklı psikopat dehşeti: 3 kişiyi bıçakladı Sokak ortasında eli bıçaklı psikopat dehşeti: 3 kişiyi bıçakladı Gülen'in vasiyeti ve sır çantasından çıkanlar açıklandı Gülen'in vasiyeti ve sır çantasından çıkanlar açıklandı İkinci el araç pazarında en çok satılan 10 model belli oldu İkinci el araç pazarında en çok satılan 10 model belli oldu Şeyma Subaşı peş peşe ezber bozmaya devam ediyor Şeyma Subaşı peş peşe ezber bozmaya devam ediyor ''Uyuşturucu batağına düştüm'' demişti: ''Sihirli Annem''in 'Tuğçe'si Damla Ersubaşı Umre'den çıktı ''Uyuşturucu batağına düştüm'' demişti: ''Sihirli Annem''in 'Tuğçe'si Damla Ersubaşı Umre'den çıktı Tam 73 yıllık tarihin saklı olduğu İzmir'deki ''çok özel oda''daki hazine ortaya çıktı Tam 73 yıllık tarihin saklı olduğu İzmir'deki ''çok özel oda''daki hazine ortaya çıktı
Fenerbahçe'den Süper Lig'i karıştıracak hamle! Fenerbahçe'den Süper Lig'i karıştıracak hamle! Bakanlık 25 markayı daha ''sahtecilikten'' ifşa etti Bakanlık 25 markayı daha ''sahtecilikten'' ifşa etti İşte plan: Erken seçimsiz erken seçimle Erdoğan yeniden aday İşte plan: Erken seçimsiz erken seçimle Erdoğan yeniden aday Ersan Şen'e ağır suçlama: ''Sen önce avukatlığını yaptığın mafyaların hesabını ver!'' Ersan Şen'e ağır suçlama: ''Sen önce avukatlığını yaptığın mafyaların hesabını ver!'' Dünya Altın Konseyi altın tahminini açıkladı Dünya Altın Konseyi altın tahminini açıkladı Pide harcına bakın ne katmışlar Pide harcına bakın ne katmışlar Kredi ve kredi kartı borçlarında yapılandırma süreci başladı Kredi ve kredi kartı borçlarında yapılandırma süreci başladı Grip nasıl geçer? Canan Karatay en doğal antibiyotiği açıkladı Grip nasıl geçer? Canan Karatay en doğal antibiyotiği açıkladı Narin'in cansız bedeninin bulunduğu anların görüntüsü ortaya çıktı Narin'in cansız bedeninin bulunduğu anların görüntüsü ortaya çıktı SGK'nın bütçesi açıklandı, 2025 yılı asgari ücret zammı ortaya çıktı! SGK'nın bütçesi açıklandı, 2025 yılı asgari ücret zammı ortaya çıktı!