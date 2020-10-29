Medipol Başakşehir 0-2 Paris Saint Germain

Şampiyonlar Ligi H Grubu’nda yer alan temsilcimiz Medipol Başakşehir, ilk maçta karşılaştığı RB Leipzig’in ardından Paris Saint Germain karşısında da aradığı puanı bulamadı.

Maç boyunca rakip kaleye 17 şut atan ve birçok gol fırsatı yakalayan Başakşehir, savunma ve kaleci Keylor Navas’ı geçmeyi başaramayınca rakibine skor üstünlüğünü sağlayamadı. Konuk ekip PSG ise, Moise Kean’in 64. ve 79. dakikalarda attığı gollerle sahadan 2-0’lık galibiyetle ayrılan taraf oldu.

Konuk ekibin Brezilyalı yıldızı Neymar, yaşadığı sakatlık nedeniyle maçın 27. dakikasında oyundan çıkarken, bu dakikadan sonra PSG’nin sahadaki etkinliği büyük ölçüde düştü. Önemli bir yıldızını kaybeden rakibini baskı altına alan Başakşehir, oyunun hakimiyetini elinde tuttuğu dakikalarda golü bulabilseydi başka bir skor elde edilebilirdi.

Ancak savunma hatalarından kaynaklanan iki pozisyon neticesinde kalesinde gördüğü golle galibiyetle ayrılabileceği maçtan 2-0’lık yenilgiyle ayrıldı. Gruptaki ilk maçında Leipzig’e 2-0 yenilen Başakşehir, Fransız ekibine de aynı skorla mağlup olunca grupta son sıraya geriledi.

Başakşehir 4 Kasım’da sahasında İngiliz devi Manchester United’ı konuk edecek. Paris Saint Germain ise deplasmanda Leipzig ile karşı karşıya gelecek.

VISCA BİR TÜRLÜ ÇERÇEVEYİ BULAMADI

Maça etkili başlayan konuk ekip Paris Saint Germain, Başakşehir kalesini kısa süreliğine ablukaya aldı. Ancak Fransız ekibine net pozisyon şansı vermeyen temsilcimiz, Edin Visca-Enzo Crivelli-İrfan Can Kahveci üçlüsüyle rakip kalede tehlikeli pozisyolar yarattı. PSG’nin baskısını kıran ve hızlı hücumlarla atak şansı yaratan Başakşehir’in yıldızı Edin Visca, 15. dakikaya gelindiğinde iki net fırsat yakaladı ancak şutlarında kaleyi bulamayınca pozisyonlar golle sonuçlanmadı. İlk 25 dakika sonunda Başakşehir’in 6, Paris Saint Germain’in ise 3 şutu vardı.

NEYMAR SAKATLANDI MBAPPE SAHNEYE ÇIKTI

Mücadelenin başında sol baldırında sertleşme olan Brezilyalı futbolcu Neymar, saha kenarında tedavisi yapıldıktan sonra oyun alanına döndü. Ancak maça devam edemeyeceğini teknik ekibe bildiren Neymar, 27. dakikada yerini Pablo Sarabia’ya bıraktı. Neymar’ın oyundan çıkmasıyla takımın hücum yükü Kylian Mbappe’ye kaldı. Fransız yıldız, sol kanattan geliştirdiği ataklarla Medipol Başakşehir kalesinde tehlikeler yaratsa da takım arkadaşlarından destek bulamayınca çabası sonuçsuz kaldı ve ilk yarı 0-0 beraberlikle sona erdi.