Medipol Başakşehir sahadan çekildi

Şampiyonlar Ligi H Grubu’nun altıncı haftasındaki PSG-Medipol Başakşehir maçının 14. dakikasında temsilcimizin yardımcı antrenörü Pierre Webo kırmızı kart gördü.

Bu kırmızı kartın ardından oyun durdu. Medipol Başakşehir Kulübü " Yardımcı antrenörümüz Pierre Webo'ya ırkçılık yapıldı ancak Webo oyundan atıldı. Oyun bir süredir durmuş vaziyette" açıklamasını yaptı.

Maç 0-0 devam ederken yaşanan olayların ardından Medipol Başakşehir, sahadan çekilerek soyunma odasına gitti.

"DÖRDÜNCÜ HAKEM ''NEGRO'' DEDİ"

beIN SPORTS muhabiri Gürler Akgün, konuyla ilgili son gelişmeleri aktardı. Gürler Akgün, "4. hakemin 'Negro' lafı duyuldu. Webo da bunu duydu. Okan Hoca da çılgına döndü. Özellikle Demba Ba, yedek kulübesinden çıkıp hakemlerin yanına geldi." ifadelerini kullandı.

14. dakikada duran karşılaşmasının ardından hakemin kararı bekleniyor.

Başakşehir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kırmızı kart, Yardımcı antrenörümüz Pierre Webo'ya ırkçılık yapıldı ancak Webo oyundan atıldı. Oyun bir süredir durmuş vaziyette." ifadeleri kullanıldı.

Daha sonra yapılan paylaşımda, "Tüm futbolcular soyunma odasına yöneldi. Oyuna 10 dakika ara veriliyor." açıklaması yapıldı.

"HAKEM MAÇA ÇIKARSA SAHADA OLMAYACAĞIZ"

Kulüp Başkanı Göksel Gümüşdağ, "4. hakem çekilirse maça devam etme kararımız var. Eğer 4. hakem maça çıkarsa biz sahada olmayacağız." açıklamasdında bulundu.

UEFA 4. HAKEMİ GÖREVDEN ALDI

UEFA, 4. hakemi ırkçı söylemleri nedeniyle görevden aldı. Karşılaşmanın birazdan başlaması bekleniyor.

BAŞAKŞEHİR'DEN PAYLAŞIM

Medipol Başakşehir sosyal medya hesabından "IRKÇILIĞA HAYIR, SAYGI" mesajı paylaşıldı.

Başakşehir daha sonra 'Irkçılığı hayır' yazan bir tweet paylaştı.

DÖRDÜNÜ HAKEM KENDİSİNİ BÖYLE SAVUNDU

Webo'ya ırkçılık yapan Rumen hakem Sebastian Colţescu, "Irkçılık yapmadım, Rumence Negru (siyah adam) dedim" dedi.



İLK 11'LER

Paris Saint-Germain: Navas, Kimpembe, Marquinhos, Danilo, Florenzi, Bakker, Veratti, Paredes, Rafinha, Neymar, Mbappe.

Başakşehir: Mert, Rafael, Hasan Ali, Ponck, Mehmet Topal, Berkay, Mahmut, İrfan Can, Deniz, Gulbrandsen, Crivelli.

BAŞAKŞEHİR, ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE LEİPZİG MAĞLUBİYETİ İLE BAŞLADI

Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz olan Başakşehir, Şampiyonlar Ligi H grubu ilk maçında bu Leipzig'e deplasmanda 2-0'lık skorla mağlup oldu. Grupta ikinci maçında sahasında PSG'ye aynı skorla kaybeden Başakşehir, 3. hafta maçında sahasında Manchester United'ı 2-1'lik skorla geçti ve gruptaki tek 3 puanını aldı. 4. hafta maçında Old Trafford'da Manchester United'e konuk olan Başakşehir 4-1'lik skorla sahadan mağlup ayrıldı. 5. hafta maçında ise Leipzig'i sahasında konuk eden Başakşehir 2-1 geride kapattığı ilk yarının ardından ikinci yarıda 3-1 geriye düşmesine rağmen İrfan Can'ın attığı müthiş gollerle skoru 3-3'e getirse de maçın son dakikalarında Trabzonspor'dan bu sezon transfer edilen Alexander Sörloth'un attığı gole engel olamadı ve sahadan 4-3'lük skorla mağlup ayrıldı