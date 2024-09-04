  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Milli atlet Serkan Yıldırım'ın madalyası geri alındı

Milli atlet Serkan Yıldırım'ın madalyası geri alındı

Milli atlet Serkan Yıldırım'ın madalyası geri alındı
Güncelleme:

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi (TMPK) tarafından Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanan milli atlet Serkan Yıldırım'ın madalyasının, Uluslararası Paralimpik Komitesi'nin (IPC) itirazı sonucu üst mahkemenin verdiği kararla geri alındığı açıklandı.

Atletizmde 100 metre ve 400 metrede dünya şampiyonu para atlet Serkan Yıldırım hakkında haziran ayından bu yana Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC) ile devam eden sınıflandırma probleminde yeni gelişme ortaya çıktı. Sporcu, Mayıs 2024’te Japonya’nın Kobe kentinde düzenlenen Dünya Para Atletizm Şampiyonası’nda 100 metrede şampiyona rekoru, 400 metrede ise dünya rekoru kırarak altın madalya kazanmıştı. Uluslararası Paralimpik Komitesi, Serkan Yıldırım için Türkiye Paralimpik Komitesi’nin mahkemeden çıkarttığı 'yarışabilir' kararını üst mahkemeye taşıdı ve dünya şampiyonu sporcunun 400 metrede yarışamayacağı belirlendi. Haziran ayında Uluslararası Paralimpik Komitesi’ ne bağlı Dünya Para Atletizm Federasyonu’nun (WPA) başlattığı süreç ile sporcunun onaylanmış sınıflandırması, tekrar incelemeye alınmıştı. Durumunun 'inceleniyor' olarak değiştirilmesiyle Serkan Yıldırım’ın Paris 2024 Paralimpik Oyunlarda yarışamayacağı bilgisi verildi.

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi, Almanya yasalarına tabi olan IPC’ye karşı Alman mahkemesinde açtığı davadan Serkan Yıldırım’ın Paris 2024’te yarıştırılması yönünde karar çıkartmış ve genç sporcu 100 metrede şampiyon olmayı başarmıştı. Ancak IPC bu kararı bir üst mahkemeye taşıdı ve oradan Serkan Yıldırım için 'yarışmaya uygun değil' yönünde karar çıkarttı. Şampiyon atlet, bu nedenle 400 metre yarışının listelerinden çıkarıldı. Ayrıca yasal sürecin bir parçası olarak 100 metre madalyası alındı.

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi tarafından, konu hakkında yapılan açıklamada, “Sporcumuzun Haziran ayından beri verdiği hukuk mücadelesine devam edeceğiz ve pistte kazanılan başarıların yargıda kaybedilmemesi için Serkan Yıldırım’ın yanında olacağız. 100 metre madalyasını geri almak için yasal haklarımızı kullanıyoruz ve sporcumuzun hakkını sonuna kadar arayacağız” ifadeleri kullanıldı.

İHA

Etiketler paris 2024 olimpiyat madalyası altın madalya serkan yıldırım
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Dilan ve Engin Polat için hesap günü: İşte istenen cezalar Dilan ve Engin Polat için hesap günü: İşte istenen cezalar Bu illerde yaşayanlar dikkat: Meteoroloji'den sel ve dolu uyarısı Bu illerde yaşayanlar dikkat: Meteoroloji'den sel ve dolu uyarısı Erdoğan'ın koruma ordusu için rekor harcama: Üçe katlandı Erdoğan'ın koruma ordusu için rekor harcama: Üçe katlandı Boğaz manzaralı kaçak yapı için karar verildi Boğaz manzaralı kaçak yapı için karar verildi İzmir'de Amerikan askerinin başına çuval geçirenler için karar verildi İzmir'de Amerikan askerinin başına çuval geçirenler için karar verildi ODTÜ mezuniyet töreninde rektöre protesto ODTÜ mezuniyet töreninde rektöre protesto Motosikletini aldığı gün feci şekilde hayatını kaybetti Motosikletini aldığı gün feci şekilde hayatını kaybetti TÜRK-İŞ'ten ''geçinemiyoruz'' eylemi: ''Sesimizi duymayanlar, sandıkta hesabını verir'' TÜRK-İŞ'ten ''geçinemiyoruz'' eylemi: ''Sesimizi duymayanlar, sandıkta hesabını verir'' Batuhan Karadeniz canlı yayında kumar oynadı; ortalık karıştı Batuhan Karadeniz canlı yayında kumar oynadı; ortalık karıştı 2025'te emekli olacaklara kötü haber: Yüzde 30 daha düşük maaş alacaklar 2025'te emekli olacaklara kötü haber: Yüzde 30 daha düşük maaş alacaklar
Baba-oğula korkunç infaz kamerada Baba-oğula korkunç infaz kamerada Trabzonspor'da ayrılık: Sezon sonuna kadar kiralandı Trabzonspor'da ayrılık: Sezon sonuna kadar kiralandı Durmak yok, sıkılaşmaya devam: Kredi kartında yeni taksit düzenlemesi Durmak yok, sıkılaşmaya devam: Kredi kartında yeni taksit düzenlemesi Bu mesleği yapan paraya para demiyor: Aylık 100 bin TL'den fazla kazanan var Bu mesleği yapan paraya para demiyor: Aylık 100 bin TL'den fazla kazanan var Propaganda filmi Bursa'da gerçek oldu: Sokağı tel örgüyle ikiye böldüler Propaganda filmi Bursa'da gerçek oldu: Sokağı tel örgüyle ikiye böldüler Ünlü anketçi CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı Ünlü anketçi CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı Kayıp Narin hakkında şok iddia: ''Amcasının aracında baygın halde yatıyordu'' Kayıp Narin hakkında şok iddia: ''Amcasının aracında baygın halde yatıyordu'' Türkiye BRICS üyesi olacak mı? AK Parti'den yanıt geldi Türkiye BRICS üyesi olacak mı? AK Parti'den yanıt geldi Parkta alkol alıp çöpleri bırakan 4 kişiye 160 bin TL ceza ve suç duyurusu Parkta alkol alıp çöpleri bırakan 4 kişiye 160 bin TL ceza ve suç duyurusu Tarlada sudan ucuz, markette ateş pahası... En fazla fiyat farkı olan ürünler belli oldu Tarlada sudan ucuz, markette ateş pahası... En fazla fiyat farkı olan ürünler belli oldu