  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Milli yıldızlar Serie A’da karşılaşıyor, maçlar Tivibu’da yayınlanıyor

Milli yıldızlar Serie A’da karşılaşıyor, maçlar Tivibu’da yayınlanıyor

Milli yıldızlar Serie A’da karşılaşıyor, maçlar Tivibu’da yayınlanıyor
Güncelleme:

Türk Telekom’un TV platformu Tivibu, sezonun heyecanla beklenen mücadelelerini ekrana taşıyor. Serie A’da Inter’de boy gösteren milli takımımızın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, milli yıldız Kenan Yıldız’ı ağırlıyor. EuroLeague’de ise temsilcimiz Fenerbahçe Beko, milli koç Ergin Ataman’ın takımı Panathinaikos’a konuk oluyor. Nefes kesen karşılaşmalar Tivibu ekranlarında canlı yayınlanıyor.

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Inter-Juventus karşılaşmasında milli takım oyuncularımızın heyecan dolu mücadelesi Türk Telekom’un TV platformu Tivibu’da yayınlanıyor. İtalya Serie A’da liderlik koltuğunda rahat bir dönem geçiren Inter ile lideri 12 puan geriden takip eden Juventus karşı karşıya geliyor. Inter’in ve milli takımımızın kaptanı Hakan Çalhanoğlu ile milli takımın ve Juventus’un yıldızı Kenan Yıldız’ın mücadelesi 14 Şubat Cumartesi günü saat 22.45’te Tivibu Spor 1’den canlı yayınlanıyor. 

EuroLeague’de ise temsilcimiz Fenerbahçe Beko, sezona doludizgin devam ediyor. Puan tablosunun en üst sırasına adını yazdırmayı başaran Fenerbahçe Beko, bu hafta Ergin Ataman’ın koçluğunu yaptığı Panathinaikos’a konuk oluyor. Atina’da oynanacak mücadele 13 Şubat Cuma günü 22.15’te Tivibu üzerinden S Sport’tan takip edilebiliyor. 

Inter lider, Juventus takipte

Milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu’nun önderliğinde ligi silip süpüren Inter, ikinci sıradaki Milan ile puan farkını sekize çıkardı. Kupanın bir ucunu tutan ve uzun süredir alıştığı galibiyet serisini devam ettirmek isteyen Inter, Juventus’u ağırlarken mutlak galibiyet parolası ile sahaya çıkıyor. Torino takımı Juventus ise Kenan Yıldız ile sözleşmesini 2030 yılına kadar uzatırken takımdaki olumlu havayı sürdürmek istiyor. Sezonun ikinci yarısının ortalarına yaklaşırken Şampiyonlar Ligi potasına tutunmaya çalışan Juventus, San Siro’da puan peşinde koşuyor. Inter-Juventus karşılaşması 14 Şubat günü saat 22.45’te Tivibu Spor 1’den izlenebiliyor. 

Fenerbahçe Beko doludizgin yoluna devam ediyor

Uzun süre sürdürdüğü liderlik yarışında mutlu sona ulaşarak ilk sıraya yerleşen Fenerbahçe Beko, 26 maçta aldığı 19 galibiyet ile normal sezonu doludizgin götürüyor. Şampiyonluk yolunda favoriler arasında öne çıkan Fenerbahçe Beko, Ergin Ataman’ın Panathinaikos’una konuk oluyor. EuroLeague’de son 3 ayda aldığı iki mağlubiyetten birini yaşatan Panathinaikos karşısında lider olarak sahaya çıkan sarı lacivertliler, liderliğini sürdürmek istiyor. 

Anadolu Efes tarafında ise üst üste gelen mağlubiyetlerin ardından çift maç haftasında alınan galibiyetlerin takımdaki havayı değiştirmesi bekleniyor. Ligin sondan bir önceki basamağında yer alan Anadolu Efes, galibiyet serisini sürdürerek sezonun geri kalanını kazanarak devam ettirmek istiyor. Virtus Bologna’yı evinde ağırlayacak olan Anadolu Efes, 12 Şubat Perşembe günü 20.30’da parkeye çıkacak. Mücadele Tivibu üzerinden S Sport’ta naklen ekranlara geliyor.

Bu Haberleri Kaçırma...

İstanbul'daki dehşet evini Müge Anlı ortaya çıkarttı: Eve giren ekiplerin kanı dondu
İstanbul'daki dehşet evini Müge Anlı ortaya çıkarttı: Eve giren ekiplerin kanı dondu
Polisin baskın yaptığı çiftlik evinden çıkanlar şoke etti!
Polisin baskın yaptığı çiftlik evinden çıkanlar şoke etti!
Popstar'da ''dekolte giymem'' deyip, tesettüre girmişti... Tesettürünü çıkardı sahnelere geri döndü!
Popstar'da ''dekolte giymem'' deyip, tesettüre girmişti... Tesettürünü çıkardı sahnelere geri döndü!
Forkliftle soygun yaptı, eşekle kaçtı! Çılgın hırsız kamerada
Forkliftle soygun yaptı, eşekle kaçtı! Çılgın hırsız kamerada
Ekranların ünlü çiftinden kötü haber... Tam evleniyorlar derken ayrıldılar!
Ekranların ünlü çiftinden kötü haber... Tam evleniyorlar derken ayrıldılar!
Gram mı, çeyrek mi, bankadan mı altın sertifikası mı ? İslam Memiş kendi tercihini nedeniyle duyurdu
Gram mı, çeyrek mi, bankadan mı altın sertifikası mı ? İslam Memiş kendi tercihini nedeniyle duyurdu
İstanbul'un göbeğinde akılalmaz anlar: Aracıyla trafiği kapatıp dans etmeye başladı
İstanbul'un göbeğinde akılalmaz anlar: Aracıyla trafiği kapatıp dans etmeye başladı
Güzel oyuncudan ''10 kişiyle aynı anda flört ediyorum'' tartışması sonrası isyan etti!
Güzel oyuncudan ''10 kişiyle aynı anda flört ediyorum'' tartışması sonrası isyan etti!
Etiketler Milli yıldızlar serie a tivibu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ekranların ünlü çiftinden kötü haber... Tam evleniyorlar derken ayrıldılar! Ekranların ünlü çiftinden kötü haber... Tam evleniyorlar derken ayrıldılar! Güzel oyuncudan ''10 kişiyle aynı anda flört ediyorum'' tartışması sonrası isyan etti! Güzel oyuncudan ''10 kişiyle aynı anda flört ediyorum'' tartışması sonrası isyan etti! ''Bilal Erdoğan önce AK Parti Genel Başkanı sonra Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacak'' ''Bilal Erdoğan önce AK Parti Genel Başkanı sonra Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacak'' Şehit babasına hakaret edip, saldırmış, bir de pişkinlik yapmıştı; silahlı saldırıya uğradı! Şehit babasına hakaret edip, saldırmış, bir de pişkinlik yapmıştı; silahlı saldırıya uğradı! CHP lideri Özel'den yeni bakanlar için dikkat çeken ifadeler CHP lideri Özel'den yeni bakanlar için dikkat çeken ifadeler Türkiye'nin yok olan bir cenneti daha yağışlarla yeniden hayata döndü Türkiye'nin yok olan bir cenneti daha yağışlarla yeniden hayata döndü Araç sahiplerine bir kötü haber daha: Depoları doldurun, bu gece zam var! Araç sahiplerine bir kötü haber daha: Depoları doldurun, bu gece zam var! Bir anne çocuğuyla birlikte denize atladı, kendi kurtuldu, çocuk hayatını kaybetti! Bir anne çocuğuyla birlikte denize atladı, kendi kurtuldu, çocuk hayatını kaybetti! Adalet Bakanlığı devir teslim töreninde koltuk krizi Adalet Bakanlığı devir teslim töreninde koltuk krizi Gram mı, çeyrek mi, bankadan mı altın sertifikası mı ? İslam Memiş kendi tercihini nedeniyle duyurdu Gram mı, çeyrek mi, bankadan mı altın sertifikası mı ? İslam Memiş kendi tercihini nedeniyle duyurdu
Hurda araç teşviki ile ÖTV muafiyeti düzenlemesi için kritik adım Hurda araç teşviki ile ÖTV muafiyeti düzenlemesi için kritik adım Yeni trafik cezalarında 6 madde daha kabul edildi; bunu yapan hapis cezasıyla cezalandırılacak! Yeni trafik cezalarında 6 madde daha kabul edildi; bunu yapan hapis cezasıyla cezalandırılacak! 500 TL ve 1.000 TL'lik banknotların ardından şimdi de madeni 10 TL iddiası! 500 TL ve 1.000 TL'lik banknotların ardından şimdi de madeni 10 TL iddiası! Kabinede beklenen revizyon: Adalet Bakanı ve İçişleri Bakanı değişti! Kabinede beklenen revizyon: Adalet Bakanı ve İçişleri Bakanı değişti! Poyraz Karayel'in efsanesiydi... Ünlü oyuncu genç yaşta hayatını kaybetti Poyraz Karayel'in efsanesiydi... Ünlü oyuncu genç yaşta hayatını kaybetti Türkiye'nin nesli tehlike altındaki canlısı mahalle arasında görüntülendi Türkiye'nin nesli tehlike altındaki canlısı mahalle arasında görüntülendi Popstar'da ''dekolte giymem'' deyip, tesettüre girmişti... Tesettürünü çıkardı sahnelere geri döndü! Popstar'da ''dekolte giymem'' deyip, tesettüre girmişti... Tesettürünü çıkardı sahnelere geri döndü! Belediye başkanı kız çocuğuna cinsel tacizden tutuklandı! Belediye başkanı kız çocuğuna cinsel tacizden tutuklandı! İstanbul'da 10 katlı bina tahliye edildi! İstanbul'da 10 katlı bina tahliye edildi! 45 yaşında vefat eden ünlü oyuncunun son paylaşımı yürek burktu 45 yaşında vefat eden ünlü oyuncunun son paylaşımı yürek burktu