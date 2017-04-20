Ege Rallisi'nde Fethi Sekin etabı

Ege Otomobil Sporları Kulübü tarafından bu yıl 27'ncisi düzenlenecek Ege Rallisi'nde, İzmir'deki terör saldırısında şehit düşen polis memuru Fethi Sekin etabı da yer alacak.

Organizasyona ilişkin bir otelde düzenlenen basın toplantısında konuşan Ege Otomobil Sporları Kulübü (EOSK) Başkanı Ömer Yüce, yapılacak yarışların çalışmalarını kasım ayından bu yana sürdürdüklerini söyledi.

Ralliyi farklı formatta yapmak istediklerini belirten Yüce, "Bu yıl, geçtiğimiz senelerde kullandığımız etaplardan vazgeçtik. Manisa'da, çok eski yıllarda yarışılmış etapları kullanacağız." dedi.

Ege Rallisi Yarışma Direktörü Meriç Demiralp ise geniş bir güzergah hazırladıklarını, parkuru Bornova, Manisa, Kemalpaşa ve Bayındır bölgelerine taşıdıklarını aktardı.

Rallinin heyecanlı geçeceğini vurgulayan Demiralp, parkurla alakalı ise şunları kaydetti:

"Etkinlikte 74 otomobil start alacak. Yarış, Bornova merkezden verilecek startla başlayacak. Rallinin ilk gününde ekipler, Manisa'ya yönelerek 21 kilometre uzunluğundaki Spil etabını geçecekler. Ardından Cahit Alkan etabı ile Kemalpaşa'ya inerek, günü Ülkü Park Pisti'ndeki Şehit Fethi Sekin adıyla geçilecek olan çift kalkışlı seyirci etabı ile noktalayacaklar."

Demiralp, yarışmacıların, Kemalpaşa merkezindeki finish seremonisinde ödüllerine kavuşacaklarını da sözlerine ekledi.

Geçtiğimiz yıl yapılan şampiyonada birinciliği elde eden Yağız Avcı ve Bahadır Gücenmez ikilisi, rallide 1 numaradan start alacak.