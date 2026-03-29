Formula 1 tarihine geçen zafer: Japonya Grand Prix’sini 19 yaşındaki Kimi Antonelli kazandı

Mercedes’in İtalyan pilotu Kimi Antonelli, Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda sezonun üçüncü etabı Japonya Grand Prix’sini kazandı.

Formula 1’de sezonun üçüncü yarışı Japonya Grand Prix’si, 5.8 kilometrelik Suzuka Pisti’nde 53 tur üzerinden yapıldı. Mercedes’in İtalyan pilotu Kimi Antonelli, yarışa pole pozisyonunda başladı. İtalyan pilot, 1:28:3.403 derecesiyle Çin’in ardından Japonya Grand Prix’sini de kazandı.



19 yaşındaki genç pilot, klasmanda 72 puanla zirveye yerleşti ve Formula 1’in en genç şampiyona lideri olarak adını tarihe yazdırdı.



Yarışı McLaren takımının Avustralyalı pilotu Oscar Piastri ikinci, Ferrari’nin Monakolu pilotu Charles Leclerc ise üçüncü sırada tamamladı.



Sezonun dördüncü ayağı Miami Grand Prix’si 3 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek.



Japonya Grand Prix’si sonrası pilotlar ve takımlarda ilk 5 sıra şu şekilde:

Pilotlar

1. Kimi Antonelli (İtalya): 72 puan

2. George Russell (Büyük Britanya): 63 puan

3. Charles Leclerc (Monako): 49 puan

4. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 41 puan

5. Lando Norris (Büyük Britanya): 25 puan

Takımlar

1. Mercedes: 135 puan

2. Ferrari: 90 puan

3. McLaren: 46 puan

4. Haas: 18 puan

5. Alpine: 16 puan

Red Bull: 16 puan

İHA