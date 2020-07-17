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  5. 17 Temmuz 2020 12:54

F1 efsanesi hayatını kaybetti

F1 pilotu Jack Brabham ile 1962'de Brabham takımını kuran İngiliz-Avustralyalı mühendis ve yarış arabası tasarımcısı Formula 1 efsanesi Ron Tauranac 95 yaşında hayatını kaybetti.

F1 efsanesi hayatını kaybetti
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13 Ocak 1925'te Gillingham'da doğan Ron Tauranac'ın kurduğu Brabham takımı 1966 ve 1967 yıllarında F1 Dünya Şampiyonluğunu kazandı.

Brahbam'ı Bernie Eccleston'a satan Tauranac daha sonra Ralt adıyla
F3, F2 ve Formula Atlantic yarışları için tek koltuklu özel arabalar üretti.

Tauranac ailesi Ron'un Avustralya'da vefat ettiğini açıkladı.

"Dizayn ettiğin en iyi araba hangisi?" sorularına "Bir sonraki" yanıtını veren Tauranac, ayrıca savaş pilotu olarak da görev yapmıştı.

 

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Ron Tauranac
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