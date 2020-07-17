F1 efsanesi hayatını kaybetti

13 Ocak 1925'te Gillingham'da doğan Ron Tauranac'ın kurduğu Brabham takımı 1966 ve 1967 yıllarında F1 Dünya Şampiyonluğunu kazandı.

Brahbam'ı Bernie Eccleston'a satan Tauranac daha sonra Ralt adıyla

F3, F2 ve Formula Atlantic yarışları için tek koltuklu özel arabalar üretti.

Tauranac ailesi Ron'un Avustralya'da vefat ettiğini açıkladı.

"Dizayn ettiğin en iyi araba hangisi?" sorularına "Bir sonraki" yanıtını veren Tauranac, ayrıca savaş pilotu olarak da görev yapmıştı.