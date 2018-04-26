Formula 1'de Britney Spears sürprizi !

Formula 1 ABD Grand Prix’inde sahne alacak sanatçılar belli oldu. Geçtiğimiz yıllarda Justin Timberlake ve Taylor Swift gibi dünyaca ünlü şarkıcıların sahne aldığı ABD Grand Prix’inde bu kez Britney Spears izleyicileri coşturacak. ABD Grand Prix’inde Britney Spears’a Bruno Mars eşlik edecek.

ABD’nin Teksas eyaletinin başkenti Austin’de düzenlenecek olan Formula 1 ABD Grand Prix’i için harekete geçen organizatörler, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi dünyaca ünlü iki sanatçıyı sahneye çıkaracak. Britney Spears ve Bruno Mars, organizasyon sonrası verecekleri konserlerle izleyicilerin karşısına çıkacaklar. Geçtiğimiz yıl Justin Timberlake’in sahne aldığı Formula 1 ABD Grand Prix’inde bu kez dünyaca ünlü iki yıldız şova dahil olacak. Britney Spears ve Bruno Mars’a teklif götüren organizatörler, iki yıldızla da anlaşmaya vardı.

Bruno Mars, Cumartesi günü sıralama turlarının ardından, Britney Spears ise Pazar günü yarışın sonrasında izleyicilerin karşısına çıkacak. Formula 1 ABD Grand Prix’i 21 Kasım 2018 tarihinde koşulacak. Geçtiğimiz yıl Justin Timberlake konserine 38 bin 916 kişi yarışları izlemese de konsere katılmıştı. Taylor Swift’in 2016 yılında verdiği Formula 1 sonrası konserine ise tam 80 bin seyirci tribünlerde yer almıştı.

Formula 1 yarışlarına pek ilgi göstermeyen Amerikalılar, yarışlar sonrası verilen konserlere ise yoğun katılım gösteriyorlar. ABD’de NASCAR yarışları, Formula 1’den daha fazla ilgi çekiyor.